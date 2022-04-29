Sem avançar com Haaland e Lewandowski, Barcelona põe Lukaku como plano C, diz jornal

Em meio às dificuldades de avançar nas negociações por Erling Haaland, do Borussia Dortmund, e Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, o Barcelona colocou o belga Lukaku como "plano C" na lista de opções para a próxima temporada. A informação foi publicada nesta sexta-feira pelo jornal "Marca". De acordo com a imprensa espanhola, o atacante não está confortável no Chelsea e estava prestes a sair no mercado de inverno. Ele tem 12 gols na temporada. Agora, tudo caminha para que ele deixe Londres no verão.
> Confira a tabela e a classificação da La Liga
A situação do norueguês é a mais complicada para os cofres do Barcelona. Haaland está na mira de Manchester City Real Madrid, além do Bayern de Munique.
No caso de Lewandowski, o Bayern faz de tudo para segurar o jogador. A ideia da diretoria é renovar o contrato, mas se não houver acordo, o clube está disposto a mantê-lo por um ano e deixá-lo sair em 2023, quando seu contrato terminar.