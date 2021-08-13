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Sem recuperação

Schumacher sobrevive por desejo da esposa, “mas com sequelas”, revela Todt

em entrevista ao jornal alemão Bild, o ex-chefe da Ferrari destacou a força da atuação imparável de Corinna Schumacher, esposa do heptacampeão, na recuperação de Michael e à frente de toda a família
LanceNet

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Publicado em 

13 ago 2021 às 19:48

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 19:48

Schumacher é heptacampeão de Fórmula 1 e está acamado desde 2013
Em dezembro próximo, o acidente com o heptacampeão mundial completará 8 anos Crédito: HOCH ZWEI/AP
A relação de Jean Todt, atual presidente da FIA, e Michael Schumacher vai muito além do sucesso que a dupla conquistou nas pistas entre 1996 e 2004, passando pela sequência de cinco campeonatos mundiais consecutivos. Depois do acidente do ex-piloto de Fórmula 1 no final de 2013, Todt revelou recentemente que segue acompanhando a recuperação do amigo com visitas mensais.
E, em entrevista ao jornal alemão Bild, o ex-chefe da Ferrari destacou a força da atuação imparável de Corinna Schumacher, esposa do heptacampeão, na recuperação de Michael e à frente de toda a família. É segundo ela, Todt, afirma, que Schumacher está vivo.
“Graças ao trabalho dos médicos e ajuda de Corinna, que queria que Michael sobrevivesse, e ele sobreviveu, mas com sequelas. No momento, ele está lutando contra essas sequelas, e espero que as coisas melhorem aos poucos”, disse.
O francês não se furta em elogiar Corinna, que não teve muitas escolhas quando seu marido sofreu o acidente de esqui.
“Passei muito tempo com Corinna desde que Michael teve aquele acidente grave. Ela é uma ótima mulher e assumiu o comando da família. Eu não esperava que isso acontecesse, mas acabou acontecendo”, acrescentou.
Todt também enfatiza Mick Schumacher, filho mais novo do ex-piloto e que está no grid da F1 em 2021. Ele comenta como o jovem de 22 anos tem um carinho especial pela sua família.
“Mick é uma das pessoas que sempre terá um lugar especial em meu coração e também no de minha esposa Michelle”, concluiu.
Em dezembro, o acidente de Schumacher completa oito anos.

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