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Luto no esporte

Referência no basquete capixaba, Hélio Demoner morre vítima da Covid-19

Tricampeão estadual de basquete, Demoner foi o criador dos Jogos Abertos Jerônimo Monteiro (Jajem) e um dos maiores incentivadores da modalidade no ES
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2020 às 20:49

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 20:49

Hélio Demoner, maior incentivador do basquete no Espírito Santo, faleceu de Covid-19
Hélio Demoner, maior incentivador do basquete no Espírito Santo, faleceu de Covid-19 Crédito: Sesport/Divulgação
O esporte capixaba deu adeus a um dos principais nomes do basquete no Espírito Santo. Hélio Demoner, um dos maiores incentivadores da modalidade no Estado, faleceu vítima da Covid-19, aos 78 anos, na manhã desta quarta-feira (02).  
Recentemente, Hélio chegou a ser um dos nomes indicados para a Calçada da Fama do esporte capixaba. Tricampeão estadual de basquete, ele foi o criador dos Jogos Abertos Jerônimo Monteiro (Jajem), competição que revelou diversos talentos durante seus anos de disputa, como Márcio e Luis Felipe Azevedo. 
A Fecaba agradeceu o legado de Helio Demoner no basquete capixaba
A Federação Capixaba de Basquete agradeceu o legado que Helio Demoner deixou no esporte Crédito: Fecaba
Professor de Educação Física e ex-jogador do Saldanha da Gama, Demoner também foi técnico das Seleções do Espírito Santo nos Campeonatos Brasileiros de Seleções da Confederação Brasileira de Basketball. 
Entidades esportivas, como a Confederação Brasileira de Basquete (CBB), a Federação Capixaba de Basquete (Fecaba) e a Sesport, lamentaram a morte, agradeceram seu legado no esporte e  enviaram condolências aos familiares e amigos.

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