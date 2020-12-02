Referência no basquete capixaba, Hélio Demoner morre vítima da Covid-19

O esporte capixaba deu adeus a um dos principais nomes do basquete no Espírito Santo. Hélio Demoner, um dos maiores incentivadores da modalidade no Estado, faleceu vítima da Covid-19, aos 78 anos, na manhã desta quarta-feira (02).
Recentemente, Hélio chegou a ser um dos nomes indicados para a Calçada da Fama do esporte capixaba. Tricampeão estadual de basquete, ele foi o criador dos Jogos Abertos Jerônimo Monteiro (Jajem), competição que revelou diversos talentos durante seus anos de disputa, como Márcio e Luis Felipe Azevedo.
Professor de Educação Física e ex-jogador do Saldanha da Gama, Demoner também foi técnico das Seleções do Espírito Santo nos Campeonatos Brasileiros de Seleções da Confederação Brasileira de Basketball.
Entidades esportivas, como a Confederação Brasileira de Basquete (CBB), a Federação Capixaba de Basquete (Fecaba) e a Sesport, lamentaram a morte, agradeceram seu legado no esporte e enviaram condolências aos familiares e amigos.