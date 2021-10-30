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Rayssa Leal supera campeã olímpica na última manobra e fatura etapa do Mundial de Skate Street

Medalhista de prata em Tóquio 2020, a maranhense agora é bicampeã da Street League...

Publicado em 30 de Outubro de 2021 às 17:48

LanceNet

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Publicado em 

30 out 2021 às 17:48
Crédito: AFP
Gigante! Rayssa Leal, neste sábado, venceu a final da etapa de Lake Havasu do Mundial de Skate Street e sagrou-se bicampeã da Street League. Em Lake Havasu, no Arizona, a medalhista de prata em Tóquio 2020 virou sobre a japonesa Momiji Mishiya na última manobra e faturou pela segunda vez consecutiva o circuito. - Esse troféu é para meus amigos, meu irmão e para os meus pais! - disse Rayssa após a conquista. Na última manobra, Rayssa Leal precisava tirar 5,7 para desbancar a japonesa campeã olímpica, que surpreendeu em sua última cartada e garantiu 8 pontos, ultrapassando a maranhense. Pressionada, Rayssa repetiu a mesma estratégia da etapa de Salt Lake City e acertou um kickflip backside 50-50, conseguindo 6,3 pontos que a colocaram na liderança do circuito.
A brasileira Pâmela Rosa, que foi finalista das últimas dez edições, cometeu um erro logo em sua primeira manobra e ficou com a quinta colocação.

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