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Piloto reserva da Mercedes pilotará carro de Hamilton no 1° treino

Nyck de Vries substitui o heptacampeão no treino livre 1 e terá chance de mostrar seu valor para a equipe
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

20 jul 2022 às 14:03

Publicado em 20 de Julho de 2022 às 14:03

Holandês é o atual campeão da Fórmula-E e sonha com assento na Fórmula 1
Holandês é o atual campeão da Fórmula-E e sonha com assento na Fórmula 1 Crédito: Instagram Nyck de Vries/Divulgação
A Mercedes surpreendeu nesta quarta-feira ao anunciar que Lewis Hamilton ficará fora do primeiro treino livre do GP da França de Fórmula 1, na sexta-feira. O heptacampeão mundial será substituído pelo reserva holandês Nyck de Vries, uma das apostas da equipe para o futuro.
"Nyck vai substituir Lewis no primeiro treino livre deste fim de semana como parte da nossa programação de ceder algumas sessões para jovens pilotos neste ano. Então, estamos ansiosos para ver como ele vai se sair", explicou o chefe da Mercedes, Toto Wolff.
A decisão por Hamilton, contudo, surpreendeu. Via de regra, as equipes escolhem o piloto com menos experiência ou menos conquistas para ser substituído nestes treinos. O companheiro de Hamilton na Mercedes é o jovem britânico George Russell, que nunca venceu uma corrida na Fórmula 1.
Mais velho que Russell, o reserva holandês participará de um treino na F-1 pela terceira vez na carreira. A primeira aconteceu justamente pela Mercedes no fim da temporada passada, nos testes realizados logo após o GP de Abu Dabi. Na segunda oportunidade, ele pilotou o carro da Williams, parceira da Mercedes, no primeiro treino livre do GP da Espanha deste ano. Na ocasião, substituiu o tailandês Alexander Albon.
Aos 27 anos, De Vries ainda sonha com um assento na F-1. Alvo de rumores constantes, envolvendo diversas equipes nos últimos anos, ele nunca conseguiu alinhar no grid da categoria. O holandês é o atual campeão da Fórmula E, categoria de carros elétricos chancelada pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA), e é o oitavo colocado no campeonato atual.

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