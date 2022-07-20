Piloto reserva da Mercedes pilotará carro de Hamilton no 1° treino

Holandês é o atual campeão da Fórmula-E e sonha com assento na Fórmula 1 Crédito: Instagram Nyck de Vries/Divulgação

A Mercedes surpreendeu nesta quarta-feira ao anunciar que Lewis Hamilton ficará fora do primeiro treino livre do GP da França de Fórmula 1, na sexta-feira. O heptacampeão mundial será substituído pelo reserva holandês Nyck de Vries, uma das apostas da equipe para o futuro.

"Nyck vai substituir Lewis no primeiro treino livre deste fim de semana como parte da nossa programação de ceder algumas sessões para jovens pilotos neste ano. Então, estamos ansiosos para ver como ele vai se sair", explicou o chefe da Mercedes, Toto Wolff.

A decisão por Hamilton, contudo, surpreendeu. Via de regra, as equipes escolhem o piloto com menos experiência ou menos conquistas para ser substituído nestes treinos. O companheiro de Hamilton na Mercedes é o jovem britânico George Russell, que nunca venceu uma corrida na Fórmula 1.

Mais velho que Russell, o reserva holandês participará de um treino na F-1 pela terceira vez na carreira. A primeira aconteceu justamente pela Mercedes no fim da temporada passada, nos testes realizados logo após o GP de Abu Dabi. Na segunda oportunidade, ele pilotou o carro da Williams, parceira da Mercedes, no primeiro treino livre do GP da Espanha deste ano. Na ocasião, substituiu o tailandês Alexander Albon.