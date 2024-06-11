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Vôlei Feminino

Pela Liga das Nações, Brasil se prepara contra Polônia reforçando o saque

No duelo entre as duas equipes invictas na competição até agora, o treinador apontou preocupação com a oposta Magdalena Stysiak e com a levantadora Joanna Wolosz.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 jun 2024 às 10:06

Publicado em 11 de Junho de 2024 às 10:06

Macris é destaque na seleção brasileira de vôlei
Macris é destaque na seleção brasileira de vôlei Crédito: Instagram/Macris Carneiro
O técnico José Roberto Guimarães elegeu os "alvos" da seleção brasileira feminina de vôlei na aguardada partida com a Polônia, nesta quarta-feira, pela Liga das Nações. No duelo entre as duas equipes invictas na competição até agora, o treinador apontou preocupação com a oposta Magdalena Stysiak e com a levantadora Joanna Wolosz.
"O time da Polônia tem jogado muito bem nestas últimas duas fases. Seu ponto de força esta em sua levantadora, Wolosz, e também em Stysiak, que está fazendo um grande campeonato. É um time que está bloqueando, se defendendo e contra-atacando muito bem. Tem mantido uma regularidade muito grande, o que está fazendo com que a Polônia tenha permanecido invicta", comentou o brasileiro.
Brasil e Polônia ocupam as primeiras colocações da tabela, com as polonesas na frente, com 24 pontos, contra 22 das brasileiras A partida desta quarta, portanto, pode deixar o Brasil na liderança. E até sacramentar a classificação para a fase final da Liga das Nações.
"É um jogo muito importante porque pode decidir essa fase de classificação e os primeiros lugares. O que a gente precisa é ter um saque agressivo, como temos feito, mas pode ser melhor. Nosso bloqueio em relação a Stysiak é importante. E também a nossa relação bloqueio e defesa, que passa a ter um importância enorme, propiciando contra-ataques. E precisamos ter atenção com a nossa saída de jogo, que é onde temos que rapidamente conseguir virar as bolas importantes, recebendo os saque da Polônia."
A levantadora Roberta pregou atenção com a velocidade do jogo polonês. "É um time alto, com potência de ataque. Vem jogando muito rápido. Tenho certeza de que será um jogo muito difícil. Estamos nos preparando e estudando bastante para este jogo. Espero que, com o que sei delas, eu possa ajudar o nosso time". O jogo contra a Polônia vai abrir a terceira semana da Liga das Nações para o Brasil. Na sequência, o time nacional vai encarar a Alemanha, na quinta-feira (6 horas), a Bulgária, na sexta (2h30) e a Turquia, no domingo (6 horas).

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