Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
mais-esportes

No ginásio do Morumbi, São Paulo vence o Corinthians no NBB

Tricolor derrotou o Alvinegro por 88 a 67...

Publicado em 26 de Março de 2022 às 18:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mar 2022 às 18:20
Antes do Majestoso decisivo no Campeonato Paulista de futebol, São Paulo e Corinthians se enfrentaram no NBB (Novo Basquete Brasil), no Ginásio do Morumbi. O Tricolor levou a melhor e venceu o Alvinegro por 88 a 67. Agora, são 10 jogos contra o rival, desde o retorno do São Paulo ao esporte (em 2019) e 100% de aproveitamento do Tricolor. Os destaques da partida foram Caboclo (22 pontos, 11 rebotes e 3 assistências), Tyrone (15 pontos, 5 rebotes e 3 assistências) e Marquinhos (15 pontos, 2 rebotes e 2 assistências).
O São Paulo dominou praticamente o jogo inteiro, sempre ficando em vantagem no marcador. No último quarto, o Corinthians reagiu, venceu por 21 a 15, mas não conseguiu evitar a derrota.
Crédito: SãoPaulovenceuoCorinthiansnoNBB(Foto:RubensChiri/Saopaulofc.net

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
São Jorge: de santo 'cassado' a guerreiro que vive na Lua
Imagem BBC Brasil
A histórica condenação da Lafarge, a grande empresa do setor de cimento, por fomentar o terrorismo internacional
Imagem de destaque
Quem foi São Jorge, padroeiro do Rio de Janeiro e da Inglaterra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados