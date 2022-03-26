No ginásio do Morumbi, São Paulo vence o Corinthians no NBB

Antes do Majestoso decisivo no Campeonato Paulista de futebol, São Paulo e Corinthians se enfrentaram no NBB (Novo Basquete Brasil), no Ginásio do Morumbi. O Tricolor levou a melhor e venceu o Alvinegro por 88 a 67. Agora, são 10 jogos contra o rival, desde o retorno do São Paulo ao esporte (em 2019) e 100% de aproveitamento do Tricolor. Os destaques da partida foram Caboclo (22 pontos, 11 rebotes e 3 assistências), Tyrone (15 pontos, 5 rebotes e 3 assistências) e Marquinhos (15 pontos, 2 rebotes e 2 assistências).