Nadador do Botafogo, patrocinado pela Xuxa e torcedor do Flamengo: a ligação de Arthur Aguiar com esporte

Campeão do Big Brother Brasil na última terça-feira, o ator Arthur Aguiar está vivendo o ápice da fama após faturar R$ 1,5 milhão no reality show da Globo. No decorrer da semana, diversas fotos do passado esportivo do artista, que é torcedor declarado do Flamengo, têm sido compartilhadas nas redes sociais.

No ano seguinte, Arthur conseguiu seu melhor resultado em Campeonatos Brasileiros, quando foi vice campeão dos 200 borboleta no Troféu Tancredo Neves na piscina do Praia de Uberlândia, com 2m09s84. Ele deixou as piscinas em 2009, para se dedicar à gravações de "Malhação".

- Eu estava bem na natação, mas não estava querendo mais treinar. E a gente sabe que esporte de alto nível tem que treinar, né? Se não treinar, não vai chegar na hora e fazer mágica – disse Arthur ao programa “Esporte Fantástico”, da Record, em janeiro de 2013.

As melhores marcas pessoais de Arthur na carreira:

Piscina longa100 borboleta – 57.01200 borboleta – 2:08.99100 livre – 54.53

Piscina curta100 borboleta – 57.01200 borboleta – 2:07.02100 livre – 54.26

Patrocínio da Xuxa

Um vídeo de Arthur criança com a apresentadora Xuxa publicado por ela viralizou nesta semana. Em 1999, com apenas dez anos, ele participou do "Xuxa Park", atração da Globo da época, e chegou a declarar que precisava de patrocínio. O pedido foi aceito, e eles se aproximaram.

Um ano depois e com medalhas no peito, ele voltou a um programa da artista e agradeceu o apoio.

A paixão pelo Flamengo foi bastante explorada por Arthur no BBB. Ele já contou histórias sobre os jogos do time, como na vitória sobre o Emelec-EQU em 2019. Naquela época, o Flamengo devolveu o 2 a 0 no Maracanã, forçou os pênaltis e avançou às quartas de final da Libertadores. Posteriormente, o time se tornaria bicampeão.

- Uma das partidas mais emocionantes para mim nos últimos tempos foi na época do Jorge Jesus, quando o Flamengo precisava virar. Lembra? O Flamengo perdeu fora (de casa) na Libertadores (contra o Emelec) e aí ele fez o resultado no Maracanã, foi para os pênaltis - disse.