Lucas Verthein vibra com título do Botafogo na última etapa do Estadual de remo

O Botafogo fez a festa na Lagoa Rodrigo de Freitas neste sábado, com o título da última etapa do Estadual de Remo. Referência do esporte e principal atleta do clube, Lucas Verthein, único representante do Brasil na modalidade nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, comemorou o resultado, apesar de seu barco ter ficado com a prata no OITO COM.

- Chegamos em segundo lugar no OITO COM, mas o barco foi supercompetitivo. Viemos em primeiro até os mil metros, depois teve uma entrada muito forte de um vento contra, o que, infelizmente, nos prejudicou. Mas, no geral, valeu demais. Foram pontos fundamentais que ajudaram o Botafogo a conquistar essa última regata do ano, acabando com a invencibilidade do Flamengo, o que mostra que, mesmo nas adversidades, ainda podemos obter grandes resultados e voltar a ter a hegemonia que tivemos de 2013 a 2018 - disse Lucas.

Outro resultado muito expressivo para o Alvinegro comemorado neste sábado foi o título estadual geral no feminino, feito destacado ainda mais por Lucas Verthein pela valorização que o Botafogo tem dado cada vez mais às mulheres no esporte.

- Hoje, 50% dos nossos remadores nas raias do Botafogo na Lagoa são mulheres, o que mostra a força e a representatividade feminina nessa questão cada vez mais forte, importante e discutida na sociedade em relação à equidade de gêneros. Somos campeões estaduais no geral feminino, contabilizando as seis etapas, e temos que dar muito valor a isso - disse o atleta.Festa também neste domingo, mas no Nilton Santos

Lucas Verthein estará no Estádio Nilton Santos neste domingo na torcida pelo campeão da Série B do Brasileiro, em jogo contra o Guarani, na despedida da temporada.

- Coincidiu de a última regata do Estadual ser no mesmo fim de semana em que o Botafogo também vai se despedir da Série B do Brasileiro, graças a Deus com o título e com o retorno à elite já garantidos. E estarei lá como torcedor para curtir esse momento, convidado a ficar com o pessoal do Instituto Glorioso, que tem diversas propostas interessantes no meio social. Quem sabe não surgem campanhas para fazermos juntos em prol do clube? - emendou.