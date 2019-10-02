Linhares vai receber 4ª etapa do Campeonato Brasileiro de Bodyboarding

Praia de Povoação recebe a maior etapa da temporada, com mais de R$30.000,00 em premiação. Evento acontece entre 7 e 10 de novembro Crédito: Wedsley Pereira dos Santos/Divulgação

A Confederação Brasileira de Bodyboarding (CBRASB) anunciou nesta semana mais um evento para a temporada 2019. A cidade de Linhares, na Região Norte do Espírito Santo vai receber a quarta etapa do Campeonato Brasileiro de Bodyboarding entre os dias 7 e 10 de novembro. O evento vai acontecer na Praia de Povoação e terá premiação de R$ 30 mil, e status cinco estrelas de pontuação na temporada.

Após passar por Itacoatiara (RJ) e Itapema (SC), o mês de novembro será importante para o esporte no país, com duas etapas do circuito confirmadas em praças importantes. O Espírito Santo é um dos grandes celeiros do esporte revelando atletas de alto nível todos os anos, além de contar com alguns dos maiores competidores do mundo nas categorias profissionais.

Essa será a primeira vez que Linhares sediará uma etapa do Circuito Brasileiro de Bodyboarding e logo na estreia a cidade capixaba sedia um dos maiores eventos da história. Com 1.200 pontos em disputa, o evento será válido como quarta etapa da temporada para as categorias Feminino Profissional e Open Feminino, e terceira para as categorias Profissional Masculino, Open Masculino, Sub-16 Masculino e Master, uma vez que a etapa do Rio de Janeiro será exclusiva para as mulheres, nos dias 2 e 3 de novembro, na Barra da Tijuca (RJ).