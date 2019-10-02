Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bodyboard

Linhares vai receber 4ª etapa do Campeonato Brasileiro de Bodyboarding

O evento vai acontecer na Praia de Povoação e terá premiação de R$ 30 mil, e status cinco estrelas de pontuação na temporada

Publicado em 02 de Outubro de 2019 às 20:26

A Gazeta

A Gazeta

Publicado em 

02 out 2019 às 20:26
Praia de Povoação recebe a maior etapa da temporada, com mais de R$30.000,00 em premiação. Evento acontece entre 7 e 10 de novembro Crédito: Wedsley Pereira dos Santos/Divulgação
A Confederação Brasileira de Bodyboarding (CBRASB) anunciou nesta semana mais um evento para a temporada 2019.  A cidade de Linhares, na Região Norte do Espírito Santo vai receber a quarta etapa do Campeonato Brasileiro de Bodyboarding entre os dias 7 e 10 de novembro. O evento vai acontecer na Praia de Povoação e terá premiação de R$ 30 mil, e status cinco estrelas de pontuação na temporada.
Após passar por Itacoatiara (RJ) e Itapema (SC), o mês de novembro será importante para o esporte no país, com duas etapas do circuito confirmadas em praças importantes. O Espírito Santo é um dos grandes celeiros do esporte  revelando atletas de alto nível todos os anos, além de contar com alguns dos maiores competidores do mundo nas categorias profissionais.

Veja Também

Travessia da Lagoa Juparanã vai reunir mais de 300 nadadores, em Linhares

Willian faz golaço, Chelsea bate Lille e vence a primeira na Champions

Suárez faz dois, Messi brilha e Barça vence Inter de virada na Champions

Essa será a primeira vez que Linhares sediará uma etapa do Circuito Brasileiro de Bodyboarding e logo na estreia a cidade capixaba sedia um dos maiores eventos da história. Com 1.200 pontos em disputa, o evento será válido como quarta etapa da temporada para as categorias Feminino Profissional e Open Feminino, e terceira para as categorias Profissional Masculino, Open Masculino, Sub-16 Masculino e Master, uma vez que a etapa do Rio de Janeiro será exclusiva para as mulheres, nos dias 2 e 3 de novembro, na Barra da Tijuca (RJ).
Um dos legados deste evento é a criação da Associação de Bodyboarding de Povoação, com apoio da Febbees. "Povoação tem um potencial enorme de ondas. Agora todo Brasil vai conhecer. Estou honrado em receber uma etapa do Circuito Brasileiro. Certamente vai marcar época e iniciar um novo ciclo para o Norte Shore Capixaba”, explica Alexssandro Pratti, Presidente da ABBP.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Linhares
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Investigação da polícia concluiu que houve negligência médica em parto de jovem em Colatina
Samba Júnior reuniu o público na nova Orla de São Pedro
Grupo de pagode capixaba lota orla de São Pedro em gravação de audiovisual
Imagem de destaque
Intestino preso e varizes: qual a relação e como aliviar os sintomas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados