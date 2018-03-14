Lenda do caratê, Francisco 'Chiquinho' Filho faz seminário em Vitória

Um dos principais nomes do caratê brasileiro e mundial, Francisco Filho, o "Chiquinho", estará em Vitória neste sábado para ministrar um seminário, falar um pouco mais sobre a sua história nas artes marciais e ainda dar uma aula prática aos participantes. O evento acontece às 8 horas, na academia Vitória Fighter.

O baiano Chiquinho tem 47 anos e é um lutador de K-1, carateca kyokushin - atualmente é Shihan (6º Dan). Ele foi o único brasileiro a efetuar com êxito o teste das 100 lutas no Japão e o único no mundo a não precisar ser hospitalizado após o feito: ele bateu o recorde de duração (3 horas e 2 minutos) e de número de vitórias (76 vitórias e 24 empates).