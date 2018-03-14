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Caratê

Lenda do caratê, Francisco 'Chiquinho' Filho faz seminário em Vitória

O evento acontece neste sábado, a partir das 8 horas, onde o Shihan contará sua história e dará uma aula prática

Publicado em 14 de Março de 2018 às 15:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2018 às 15:54
Francisco Filho passou no teste das 100 lutas no Japão e não precisou ser hospitalizado após o feito Crédito: Reprodução/Internet
Um dos principais nomes do caratê brasileiro e mundial, Francisco Filho, o "Chiquinho", estará em Vitória neste sábado para ministrar um seminário, falar um pouco mais sobre a sua história nas artes marciais e ainda dar uma aula prática aos participantes. O evento acontece às 8 horas, na academia Vitória Fighter.
O baiano Chiquinho tem 47 anos e é um lutador de K-1, carateca kyokushin - atualmente é Shihan (6º Dan). Ele foi o único brasileiro a efetuar com êxito o teste das 100 lutas no Japão e o único no mundo a não precisar ser hospitalizado após o feito: ele bateu o recorde de duração (3 horas e 2 minutos) e de número de vitórias (76 vitórias e 24 empates).
Seminário Francisco Filho "Chiquinho"
Data: sábado (17)
Horário: a partir das 8 horas
Local: Academia Vitória Figther, na Rua Afonso Cláudio, 175, Praia do Canto, Vitória
Mais informações pelo telefone: 9731-4737
 

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