Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mais Esportes
  • Instituto Neymara Carvalho realiza mutirão de coleta de lixo na Barra do Jucu
Meio Ambiente

Instituto Neymara Carvalho realiza mutirão de coleta de lixo na Barra do Jucu

Ação ambiental que acontece neste sábado (18), a partir das 8h, faz parte da programação do Wahine Bodyboarding Pro, etapa do Circuito Brasileiro de Bodyboard que acontece na praia local entre os dias 23 a 26 de setembro

Publicado em 17 de Setembro de 2021 às 17:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2021 às 17:37
Alunos do Instituto Neymara Carvalho vão participar de um mutirão de limpeza e coleta de lixo na praia da Barra do Jucu
Alunos do Instituto Neymara Carvalho vão participar de um mutirão de limpeza e coleta de lixo na praia da Barra do Jucu Crédito: Instituto Neymara Carvalho/Divulgação
O Bodyboarding é um esporte que está totalmente conectado com a natureza e é muito importante que todos que estejam envolvidos com a prática sejam educados desde pequenos a criar hábitos levados para a vida com relação à proteção do Meio Ambiente. Pensando nisso, a programação do Wahine Bodyboarding Pro, que acontece de 23 a 26 de setembro, na Barra do Jucu, em Vila Velha (ES), contará com uma série de ações ambientais durante a abertura do Circuito Brasileiro.
A primeira delas será já neste sábado (18). Alunos do Instituto Neymara Carvalho participarão de um mutirão de coleta de lixo, a partir das 8h, na Praia da Barra do Jucu. A ideia é que uma onda artificial seja criada pelos alunos com o lixo encontrado na praia. Com participação dos professores Fábio Silva e Wesley Santos e apoio de Elmo Ramos, que idealizou o MCV - Movimento Consciência Verde - os alunos do Instituto Neymara Carvalho já estão coletando material para usarem na ação deste sábado.

Veja Também

Vila Velha recebe etapa histórica do Circuito Brasileiro de Bodyboard

A ação de coleta também faz parte da programação de Limpeza Costeira, promovida pela Oceano Azul Fundação, entre os dias 18 e 26 de setembro. Importante ressaltar que as ações sustentáveis serão feitas apenas com atletas do Instituto e sem presença de público, visto que o evento segue uma série de protocolos.
“Criar essa consciência ambiental é muito importante e tem que ser feito desde cedo. As crianças precisam entender que o nosso esporte depende exclusivamente da natureza para acontecer. Porém, é importante que eles levem essa conscientização para a vida toda e promovam ações diárias em suas rotinas para impactar a sociedade de uma forma geral”, enfatiza Neymara Carvalho.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barra do jucu Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Irã volta a fechar o Estreito de Ormuz em resposta ao bloqueio dos EUA a seus portos, diz mídia estatal
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Imagem de destaque
Como dois cessar-fogos e 'abertura' do Estreito de Ormuz podem impulsionar negociações de paz entre EUA e Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados