Instituto Neymara Carvalho realiza mutirão de coleta de lixo na Barra do Jucu

Alunos do Instituto Neymara Carvalho vão participar de um mutirão de limpeza e coleta de lixo na praia da Barra do Jucu Crédito: Instituto Neymara Carvalho/Divulgação

O Bodyboarding é um esporte que está totalmente conectado com a natureza e é muito importante que todos que estejam envolvidos com a prática sejam educados desde pequenos a criar hábitos levados para a vida com relação à proteção do Meio Ambiente. Pensando nisso, a programação do Wahine Bodyboarding Pro, que acontece de 23 a 26 de setembro, na Barra do Jucu, em Vila Velha (ES), contará com uma série de ações ambientais durante a abertura do Circuito Brasileiro.

A primeira delas será já neste sábado (18). Alunos do Instituto Neymara Carvalho participarão de um mutirão de coleta de lixo, a partir das 8h, na Praia da Barra do Jucu. A ideia é que uma onda artificial seja criada pelos alunos com o lixo encontrado na praia. Com participação dos professores Fábio Silva e Wesley Santos e apoio de Elmo Ramos, que idealizou o MCV - Movimento Consciência Verde - os alunos do Instituto Neymara Carvalho já estão coletando material para usarem na ação deste sábado.

A ação de coleta também faz parte da programação de Limpeza Costeira, promovida pela Oceano Azul Fundação, entre os dias 18 e 26 de setembro. Importante ressaltar que as ações sustentáveis serão feitas apenas com atletas do Instituto e sem presença de público, visto que o evento segue uma série de protocolos.