Fase de oitavas da Taça das Comunidades começa neste fim de semana

Após a terceira rodada da primeira fase da Taça das Comunidades, realizada no último fim de semana, foram definidos os times que se enfrentarão nas oitavas de final. As disputas serão realizados neste sábado (15) a partir das 8h, na Barra do Jucu, em Vila Velha, e de São Pedro, em Vitória.

A última rodada da fase de classificação foi realizada no último final de semana Crédito: William Barbosa/Divulgação

Segundo o diretor geral da Central das Comunidades (CDC), Marcelo Siqueira, o nível da competição cresceu muito. “O campeonato está tomando uma grande dimensão nas comunidades, as pessoas conhecem mais, se interessam, querem participar, temos uma maior presença da torcida, o que está sendo muito importante”.

O evento, que teve sua abertura no dia 26 de maio, reuniu 40 comunidades da Grande Vitória, selecionadas na primeira etapa do projeto. São 32 times masculinos e 8 femininos.

Com as rodadas da primeira etapa, foram definidos os 16 times masculinos: os dois primeiros colocados de cada grupo avançaram à fase eliminatória da competição.

Do Grupo A, avançaram Santa Rita e Muquiçaba. Do grupo B, Ilha das Flores e Barra do Jucu. Já no Grupo C, Porto de Santana e Santa Terezinha seguiram adiante. No D os bairros de Nova Rosa da Penha e Jardim Botânico se classificaram. No E, São Pedro e Andorinhas. No grupo F os times de Paul e Gurigica prosseguiram. Já no G, Praia de Carapebus e Planalto Serrano e, por fim, no Grupo H, Praia Grande e Vila Nova de Colares.

As disputas da terceira rodada foram intensas, pois valiam a classificação. O time de Santa Rita foi o que mais marcou gols na rodada, ao vencer por 4 x 3 o time de Jaburuna.

“Esse ano estamos com jogadores mais novos, mas a partida me surpreendeu. Dá pra ver que eles estão muito comprometidos, nós saímos com velocidade e apesar de umas fraquejadas, conseguimos a vitória e terminamos em primeiro na chave. Agora é esperar o adversário e ir tranquilo para o mata-mata”, diz o técnico Enrique Capelaro.

Os confrontos do mata-mata nas oitavas definirão as 8 equipes classificadas paras as quartas de final, que acontecem já amanhã, no campo de Serra Dourada III, na Serra. No mesmo dia, começam também as competições da categoria feminina.

“Agora temos também mais representatividade da parte feminina, o que agrega muito mais valor ao projeto. Desde o início o propósito é dar mais visibilidade e oportunidades, como também igualdade para as meninas, que elas tenham o mesmo padrão de trabalho, premiação, de tudo”, diz Marcelo Siqueira, um dos organizadores da competição.