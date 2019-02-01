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Etapa única do Estadual de Aquathlon agita a Praia da Costa, no domingo

Cerca de 250 atletas largam na arena da Praia da Costa no percurso de 1 quilômetro de natação e cinco de ciclismo
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

01 fev 2019 às 15:02

Publicado em 01 de Fevereiro de 2019 às 15:02

No próximo domingo (03), os banhistas e frequentadores da Praia da Costa, em Vila velha, dividirão o mar da orla canela-verde com mais de 250 atletas já confirmados na Copa Aquathlon Arena Verão 2019, que valerá como o Campeonato Capixaba de Aquathlon.
Lila Tavares, campeã mundial da modalidade em 2017, competirá neste domingo (03), em Vila Velha Crédito: Divulgação/Sesport
Entre os competidores garantidos, está a capixaba Lila Tavares, campeã estadual e também mundial da prova. Além dela, nomes consolidados no Estado como Helen Fante, Carolina Sardinha, Felipe Annunciato, Leonardo Rodrigues, Agatha Pasetti, Lorena Pin e Arlan Mendes marcarão presença.
Para os menos familiarizados com o aquatlhon, a modalidade divide-se entre natação aberta e a corrida, sendo a prova iniciada na areia e em direção ao mar. Na prova adulta, o percurso será de 1 km de natação, seguido por mais 5 km de corrida. A prova, aliás, dará aos vencedores o direito de participar do Mundial da categoria deste ano.
A largada será dada às 7h30, na prova infantil, e na sequência será a vez das feras do adulto disputarem o pódio braçada à braçada. A disputa promete ser de alto nível, o que anima o presidente da Federação Capixaba de Triathlon, Márcio Moreira. "Essa é a prova mais esperada do ano, pois já definirá o campeão desta temporada do Capixaba de Aquathlon", disse.
PRESTIGIE
Copa Aquathlon Arena verão 2019
Local: Arena da Praia da Costa, Vila Velha
Largada: domingo, a partir das 7h30
Atletas: 250 inscritos
Inscrições: Loja Multesporte (Vitória e Vila Velha) e no site focoradical.com.br
 
 

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