Espírito Santo conquista resultado inédito em torneio de pesca oceânica

A equipe da embarcação Quebra linha foi a grande campeão do The Billfish League Crédito: Divulgação/Iate Clube

primeiro, segundo, terceiro e quinto lugar. Juntas, as lanchas capixabas liberaram mais de 130 peixes de bico. Tradicional na pesca oceânica, o Espírito Santo alcançou mais um feito no último final de semana. Pela primeira vez, o Estado venceu o The Billfish League (TBL), maior torneio de pesca oceânica do Brasil, que foi realizado entre os das 31 de outubro de 2020 até o último domingo (31), e garantiu o. Juntas, as lanchas capixabas liberaram mais de 130 peixes de bico.

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Com um total de quatro etapas realizadas, as embarcações da Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e Pernambuco, puderam escolher as melhores datas para realizarem as saídas de acordo com a estratégia e necessidades, em qualquer cidade costeira do Brasil.

Durante a competição, a pescaria válida era de marlim branco, marlim azul e sailfish, em um torneio 100% release, onde todos os dos peixes são libertados logo após validação. E mais uma vez as equipes capixabas mostraram porque Vitória é considerada a capital do marlim, conquistando os primeiros lugares e realizando uma campanha inédita na competição.

O marlim e outras espécies de bico são as estrelas das competições de pesca oceânica Crédito: Divulgação/Iate Clube

"Tivemos seis estados participando do TBL onde o grande protagonista foi o Espirito Santo, com as equipes figurando no top 3 do torneio. Pela primeira vez na história, equipes do mesmo estado assumem as primeiras colocações”, ressaltou Rafael Ferreira, organizador do The Billfish League.

VENCEDOR

Após uma disputa acirrada para garantir o primeiro lugar, a equipe Quebra Linha, do comandante Sergio Machado, composta pelos pescadores Bruno Martinelli, Pedro Machado, Vitor Larica, João Rizzo, Jeovano Portela e Rafael Breder, levou para casa o título de campeã, com um total de 56 peixes válidos liberados, tornando-se a primeira bicampeã do TBL. A lancha ainda ostentou o recorde do torneio com a quantidade de peixes liberados em três etapas.

56 PEIXES O Quebra Linha venceu por fisgar dois peixes a mais que o 2º colocado

“É muito bom se tornar campeão, bicampeão, mas é tudo graças a equipe. Nossa equipe pesca junto há mais de 10 anos, conhecemos bem a região do Espírito Santo, os locais com maior incidência de peixes, e esse ano fomos bicampeões do TBL. Pegamos em quatro etapas 72 peixes, mais com um descarte da menor etapa, somamos 56 peixes em três etapas. Estamos muito felizes, a representatividade do Iate Clube esse ano foi muito grande. O Espírito Santo está muito bem representado na pesca oceânica e esperamos que outras equipes também venham para cá, competir junto com a gente”, comentou o comandante Sérgio Machado.