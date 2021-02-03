Espírito Santo conquista resultado inédito em torneio de pesca oceânica

Tradicional na pesca oceânica, o Espírito Santo alcançou mais um feito no último final de semana. Pela primeira vez, o Estado venceu o The Billfish League (TBL), maior torneio de pesca oceânica do Brasil, que foi realizado entre os das 31 de outubro de 2020 até o último domingo (31), e garantiu o primeiro, segundo, terceiro e quinto lugar. Juntas, as lanchas capixabas liberaram mais de 130 peixes de bico.
Com um total de quatro etapas realizadas, as embarcações da Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e Pernambuco, puderam escolher as melhores datas para realizarem as saídas de acordo com a estratégia e necessidades, em qualquer cidade costeira do Brasil.
Durante a competição, a pescaria válida era de marlim branco, marlim azul e sailfish, em um torneio 100% release, onde todos os dos peixes são libertados logo após validação. E mais uma vez as equipes capixabas mostraram porque Vitória é considerada a capital do marlim, conquistando os primeiros lugares e realizando uma campanha inédita na competição.
"Tivemos seis estados participando do TBL onde o grande protagonista foi o Espirito Santo, com as equipes figurando no top 3 do torneio. Pela primeira vez na história, equipes do mesmo estado assumem as primeiras colocações”, ressaltou Rafael Ferreira, organizador do The Billfish League.
VENCEDOR
Após uma disputa acirrada para garantir o primeiro lugar, a equipe Quebra Linha, do comandante Sergio Machado, composta pelos pescadores Bruno Martinelli, Pedro Machado, Vitor Larica, João Rizzo, Jeovano Portela e Rafael Breder, levou para casa o título de campeã, com um total de 56 peixes válidos liberados, tornando-se a primeira bicampeã do TBL. A lancha ainda ostentou o recorde do torneio com a quantidade de peixes liberados em três etapas.
56 PEIXES
O Quebra Linha venceu por fisgar dois peixes a mais que o 2º colocado
“É muito bom se tornar campeão, bicampeão, mas é tudo graças a equipe. Nossa equipe pesca junto há mais de 10 anos, conhecemos bem a região do Espírito Santo, os locais com maior incidência de peixes, e esse ano fomos bicampeões do TBL. Pegamos em quatro etapas 72 peixes, mais com um descarte da menor etapa, somamos 56 peixes em três etapas. Estamos muito felizes, a representatividade do Iate Clube esse ano foi muito grande. O Espírito Santo está muito bem representado na pesca oceânica e esperamos que outras equipes também venham para cá, competir junto com a gente”, comentou o comandante Sérgio Machado.
Com uma diferença de apenas dois peixes no total do primeiro colocado, somando 54 marlins liberados, a equipe Bicuda, do comandante Evandro Carneiro, composta pelos pescadores, Luiz Unelo, Jorcel Garcia, conquistou o segundo lugar e traz na bagagem o excelente resultado de peixes liberados em três etapas.