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Campeonato brasileiro

Equipe capixaba de natação paralímpica disputa campeonato em SP

Atletas buscam garantir a manutenção do posto de campões e concorrem a vagas no mundial de Londres, na Inglaterra
Karen Benicio

Karen Benicio

Publicado em 

10 mai 2019 às 20:32

Publicado em 10 de Maio de 2019 às 20:32

Patrícia dos Santos, atleta paralímpica de natação. 1º etapa do Campeonato Brasileiro em São Paulo Crédito: Divulgação | Comitê paralímpico Brasileiro
Superar desafios e valorizar o esporte capixaba são missões que a equipe da Associação Capixaba Paralímpica de Desporto (ACPD) carrega no peito. Nesta sexta-feira (10), seis atletas — Ikaro de Castro, Laís Jesus de Amorim, Marco Antônio Quaresma, Nathália Torezani, Patrícia dos Santos e Valdir Alvarenga Junior — viajaram para São Paulo (SP) para disputar a 1ª etapa do Campeonato Brasileiro de Natação e garantir vaga no Mundial de Londres, na Inglaterra.
Nesta sexta, eles já conseguiram ganhar algumas medalhas dentro dessa etapa e a atleta Patrícia dos Santos conquistou, ainda, uma vaga para o mundial.
Associação capixaba paraolímpica Crédito: Leonardo Miglinas
Para chegar até esta competição, foi necessário primeiramente participar do Campeonato Regional, em Curitiba. Com esforço, a recompensa veio. A equipe conquistou o terceiro lugar geral e garantiu 19 medalhas.
O CAMPEONATO BRASILEIRO
O Campeonato Brasileiro de Natação Paralímpica é dividido em três etapas, todas acontecem no Centro de Treinamento Paralímpico da Capital paulista. A primeira começou nesta sexta-feira (10) e termina no sábado (11), a segunda ocorrerá em julho e a terceira em outubro.
> Com reforços disponíveis, Vitória embarca com mudanças para a Série D
Os atletas ganhadores concorrem vagas no Parapan-Americano de Lima, no Peru, e também no Mundial de Londres, na Inglaterra, e são premiados com medalhas de ouro, prata e bronze.
A EQUIPE
A equipe da Associação Capixaba Paralímpica de Desporto (ACPD) existe há 20 anos e está entre as melhores do país na categoria revezamento.
Nesse campeonato, é campeã por três vezes consecutivas e espera garantir a manutenção do posto. "A expectativa é de muitas medalhas e vamos brigar para nos mantermos como melhor revezamento do Brasil", afirma o treinador Leonardo Miglinas.
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