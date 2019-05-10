Equipe capixaba de natação paralímpica disputa campeonato em SP

Patrícia dos Santos, atleta paralímpica de natação. 1º etapa do Campeonato Brasileiro em São Paulo Crédito: Divulgação | Comitê paralímpico Brasileiro

capixaba são missões que a equipe da Associação Capixaba Paralímpica de Desporto (ACPD) carrega no peito. Nesta sexta-feira (10), seis atletas — Ikaro de Castro, Laís Jesus de Amorim, Marco Antônio Quaresma, Nathália Torezani, Patrícia dos Santos e Valdir Alvarenga Junior — viajaram para São Paulo (SP) para disputar a 1ª etapa do Campeonato Brasileiro de Natação e garantir vaga no Mundial de Londres, na Inglaterra. Superar desafios e valorizar o esportesão missões que a equipe da Associação Capixaba Paralímpica de Desporto (ACPD) carrega no peito. Nesta sexta-feira (10), seis atletas — Ikaro de Castro, Laís Jesus de Amorim, Marco Antônio Quaresma, Nathália Torezani, Patrícia dos Santos e Valdir Alvarenga Junior — viajaram para São Paulo (SP) para disputar a 1ª etapa do Campeonato Brasileiro de Natação e garantir vaga no Mundial de Londres, na

Nesta sexta, eles já conseguiram ganhar algumas medalhas dentro dessa etapa e a atleta Patrícia dos Santos conquistou, ainda, uma vaga para o mundial.

Associação capixaba paraolímpica Crédito: Leonardo Miglinas

Para chegar até esta competição, foi necessário primeiramente participar do Campeonato Regional, em Curitiba. Com esforço, a recompensa veio. A equipe conquistou o terceiro lugar geral e garantiu 19 medalhas.

O CAMPEONATO BRASILEIRO

O Campeonato Brasileiro de Natação Paralímpica é dividido em três etapas, todas acontecem no Centro de Treinamento Paralímpico da Capital paulista. A primeira começou nesta sexta-feira (10) e termina no sábado (11), a segunda ocorrerá em julho e a terceira em outubro.

Os atletas ganhadores concorrem vagas no Parapan-Americano de Lima, no Peru, e também no Mundial de Londres, na Inglaterra, e são premiados com medalhas de ouro, prata e bronze.

A EQUIPE

A equipe da Associação Capixaba Paralímpica de Desporto (ACPD) existe há 20 anos e está entre as melhores do país na categoria revezamento.

Nesse campeonato, é campeã por três vezes consecutivas e espera garantir a manutenção do posto. "A expectativa é de muitas medalhas e vamos brigar para nos mantermos como melhor revezamento do Brasil", afirma o treinador Leonardo Miglinas.