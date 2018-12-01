Com 67 quilos a menos, Leandro Hassum se prepara para correr 10km

Ele sempre arrancou risadas do público com o seu talento e com personagens em situações cômicas de um dia a dia de um gordinho. O sucesso era garantido para o ator e humorista Leandro Hassum. Os 150 quilos na balança, porém, passaram a incomodar a ponto dele tomar a decisão de fazer cirurgia uma bariátrica e mudar de vida radicalmente. A essência do humor se mantém intacta, mas uma coisa é inegável: a carcaça é outra.

O ator Leandro Hassum completou uma corrida de 5km neste ano Crédito: Divulgação

Hoje aos 45 anos e com quase 70 quilos a menos, Hassum foi além do bisturi. Aderiu ao bordão está pago e virou um adepto das corridas de rua. Há alguns meses, completou uma prova de 5km e agora tem um novo desafio a encarar: os temidos 10km. E muito mais do que um remédio, o esporte se tornou um prazer e até mesmo um aliado na profissão.

Além da corrida, o ator - como um bom carioca - não dispensa o surfe, stand up paddle e musculação.

O seu primeiro contato com o mundo dos esportes de forma mais séria foi na infância ou só agora, já adulto?

Na infância eu gostava de jogar bola, apesar de sempre me colocarem no gol, andar de bicicleta, essas coisas. Mas sem obrigação. Meus pais tentaram me colocar no judô, na natação, mas não era muito fã não. Como adulto eu gostaria de fazer várias coisas, como surfar, mas o peso me limitava nessa questão. Depois que emagreci, resolvi que era a hora de praticar esportes com mais seriedade e comecei a surfar e a correr. São duas coisas que, junto da musculação, me dão muito prazer em fazer.

Em que momento você parou e pensou: "Chega, agora preciso cuidar de mim e da minha saúde?

Foi num churrasco na casa do André Marques, ele já havia feito e cirurgia, e me deu vários conselhos e me estimulou a pensar no assunto. A opinião do meu médico pesou muito também, pois apesar de ser um gordo saudável, com 150kg eu era uma bomba relógio. Poderia acordar um dia com um problemão. Então resolvi aproveitar que estava bem para operar e mudar de vida. Acho incrível isso, esse desafio. Sou movido por desafios, é como se fosse um combustível. Vejo que esses desafios são ótimos para que eu cuide ainda mais da minha saúde. Gosto de dizer que venho descobrindo uma melhor versão de mim mesmo sempre e hoje são três pilares que equilibram a minha saúde completa: a alimentação saudável, a prática de exercícios físicos e a higiene bucal. Você sabia que a saúde começa pela boca? Incrível, não?!

Você deu o pontapé na corrida apenas com o intuito de melhorar a saúde? E por que escolheu a corrida?

Eu sabia que a melhora na saúde seria uma consequência da corrida, mas não fui eu quem escolheu correr. A corrida acabou me escolhendo. Você acaba começando a caminhar, depois passa para o trote e quando vê, já está correndo. Foi tão natural para mim essa transição. E o bom da corrida é o que desafio não para. Cada dia eu quero aumentar a distância, diminuir o tempo. E o seu corpo acaba se habituando também. Sinto muito falta os dias que não corro. E é um esporte extremamente democrático, porque você só precisa de um tempinho, um par de tênis e disposição.

O antes e depois da cirurgia bariátrica de Hassum Crédito: Divulgação

Em quatro anos você perdeu 70kg. Qual o peso dessa transformação na sua vida?

Foram exatos 67kg. Se eu soubesse que me faria tão bem, teria feito antes. Não acho que todos devam emagrecer ou fazer a cirurgia. Mas se você tem essa vontade, mude a sua vida. Para mim não foi uma preocupação estética, mas de prevenção. E os resultados para mim foram ótimos, porque minha saúde melhorou, minha disposição também. E agora ficou bem mais fácil para comprar roupa.

Além da corrida, pratica outro(s) esporte (s)?

Gosto de surfar, musculação e SUP (stand up paddle) Não necessariamente nesta ordem. Adoro andar de bicicleta também. O importante é me manter em movimento.

Você já correu 5km e agora se prepara para 10km. Qual será o limite? Você tem alguma meta ousada?

Quando fui desafiado a correr 5km em uma corrida de rua, eu fiquei receoso, mas sabia que a minha transformação me permitiria completar a prova, mesmo que para isso precisasse me esforçar muito. Agora fui desafiado a correr 10km e eu confesso que estou com um pouco de medo sim (risos), mas estou me preparando e muito focado nisso. Nunca fiz uma corrida de rua de 10km, assim como nunca tinha feito uma de 5km. Será um desafio e tanto e uma superação pra mim. E na próxima quero vencer a corrida, hein...

Hassum chegou a pesar 150kg Crédito: Divulgação

A vida fitness se tornou um prazer ou ainda é um "remédio"?

Hoje já posso dizer que virou um prazer para mim. Gosto da sensação de dever cumprido após um treino. E cada vez que eu melhoro em alguma coisa no treino que fiz, isso me dá ânimo para tentar me superar na próxima vez.

Qual a importância do esporte nesse novo momento da sua vida, na vida do novo Hassum?

Costumo dizer que o Hassum continua o mesmo, o que mudou foi a embalagem. É muito importante porque me ajuda a manter o foco no meu bem-estar.

Qual o sentimento ao olhar para trás, pensar em tudo que você passou e perceber que hoje consegue correr 10 km?

Pensando lá atrás, nunca poderia imaginar que estaria me preparando para uma corrida de 10km. É um sentimento de superação, que vai ficar bem mais evidente após a prova, sem dúvida. Como nunca coloquei a corrida como obrigação, cada vez que eu venço um desafio, me dá mais certeza de que fiz o melhor para a minha saúde.

Qual dica você dá para quem precisa perder muito peso e está desmotivado?

É uma questão muito pessoal. O que posso dizer é para a pessoa procurar uma atividade física que ela goste. Pode ser dança, corrida, algum esporte. O importante é gostar do que se faz, porque aí deixa de ser uma obrigação. Buscar um bom nutricionista é importante também, porque além de ajudar no resultado, vai ajudar na saúde. Mas acho que o principal é a pessoa pensar que isso vai fazer bem para ela. Esta deve ser a principal preocupação.

Deseja que sua história seja uma referência para as pessoas?

Não precisa ser referência, até porque acho que cada caso é um caso específico. Mas se servir de estímulo para que as pessoas pensem mais em se cuidar, já fico feliz. Lembrando que não precisa deixar se ser gordo, ou seguir este ou aquele padrão. O importante é se cuidar.

O que acredita que pode ativar tamanha motivação em uma pessoa?

Posso falar do meu caso, que foi estar bem para trabalhar, afinal eu uso o meu corpo como instrumento de trabalho, e também pela minha família. Tenho uma esposa e uma filha que são a minha vida, então quero estar bem para aproveitar a vida com elas.

O ator Leandro Hassum entrou para o mundo das corridas Crédito: Divulgação

A prática esportiva trouxe algum benefício à sua carreira de ator e humorista? Ou são coisas totalmente diferentes?

Sem dúvida. Hoje consigo fazer movimentos que antes eram limitados pelo peso, além de ter mais fôlego e disposição. Apesar de coisas diferentes, eles acabam se complementando.

Consegue conciliar tranquilamente o esporte e a carreira ou precisou fazer alguns sacrifícios na rotina?