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Campeonato de polo aquático chega a Fernando de Noronha pela 1ª vez

IMUA Noronha e Pallanuoto Brasil organizam torneio entre os dias 26 e 29 de agosto
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Publicado em 17 de Julho de 2021 às 18:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 jul 2021 às 18:56
Crédito: Campeonato de polo aquático chega a Fernando de Noronha pela primeira vez
O arquipélago de Fernando de Noronha recebe pela primeira vez um campeonato de polo aquático. O Water Polo Masters será realizado entre os dias 26 e 29 de agosto e tem organização da IMUA Noronha e Pallanuoto Brasil. Como principal entidade da modalidade no país, a PAB entende ser importante iniciativas como essa que ajudam a divulgar ainda mais o polo aquático no território brasileiro.
O torneio será realizado nas praias da Cacimba do Padre e do Cachorro e terá a participação de quatro equipes de locais diferentes do Brasil: Fernando de Noronha, Recife, Brasília e São Paulo.
- Todas as iniciativas para a divulgação e prática do polo aquático são essenciais para o desenvolvimento do esporte, melhor ainda quando praticado em locais espetaculares, como Fernando de Noronha - comentou Alessandro Moscal Checchinato, Presidente da Liga Brasileira Polo Aquático (PAB).
O Campeonato terá uma clínica antes do evento para o compartilhamento de técnicas e treinos para a utilização na Ilha.
- Noronha Water Polo Masters é um sonho antigo. A ilha possui condições perfeitas para jogar nessa época do ano. Estou realizando em parceria com o Henrique Pistilli e a galera da Imua Noronha, que tem projetos inovadores nas áreas de salvamento aquático e educação ambiental - explicou Renato Melquíades, organizador do Water Polo Masters.
A proposta dos organizadores é a de promover a modalidade na ilha de forma sustentável e ajudar a concretização dos projetos da IMUA Noronha, que desenvolve ações de preservação Marinha e formação de jovens.
O Water Polo Masters terá um campo de 25 x 20m, com boias, barras flutuantes e ancoragem em seis pontos. Os times e arbitragem ficarão em duas embarcações pequenas e confortáveis. Todos os equipamentos e utensílios que formam o campo não agridem o meio-ambiente e serão facilmente removidos ao fim do torneio.
- A expectativa é a presença de 4 a 5 times, sendo que um deles será local, um time representando os praticantes da Ilha, que receberão uma clínica e irão dispor de uma melhor estrutura de treino e jogo. O nosso intuito é que o Water Polo Masters seja internacional em 2022 - finalizou Renato Melquíades, organizador do Water Polo Masters.Confira os calendários do Torneio
26/8: Clínica com os praticantes de Fernando de Noronha na praça da Cacimba, com a transmissão de técnicas e treinos para utilização da Ilha.
27/8: Torneio amistoso entre as quatro equipes na Praia do Cachorro. Local onde será montado o campo oficial do evento.
28/8: Partidas finais do torneio na Praia do Cachorro, com o encerramento do evento.
29/8: Retorno das equipes.

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