Campeã olímpica Rebeca Andrade fecha patrocínio com a Riachuelo

Campeã olímpica nos Jogos de Tóquio, a ginasta Rebeca Andrade será patrocinada pela Riachuelo até o fim das Olimpíadas de Paris, em 2024. No anúncio, feito nesta quarta-feira, a empresa informou ainda que a atleta ocupará um papel importante dentro da marca: será embaixadora de um projeto autoral de valorização da mulher no esporte, além de um dos rostos de campanhas a serem lançadas.

- Estou muito feliz e animada em fazer parte do time Riachuelo, inspirando mais mulheres para que não deixem de lutar e para que realizem os seus sonhos. Para mim é um orgulho estar em uma empresa que valoriza a potência feminina e o esporte - disse Rebeca. - Para nós, apoiar a Rebeca Andrade é muito mais do que um patrocínio, a Rebeca tem papel fundamental na representatividade da mulher, tem uma história de superação e dedicação e é inspiração para todos nós. Entendemos que essa é uma das formas de nós, como marca, nos conectarmos ainda mais com o nosso público, apoiando as mulheres em qualquer área, inclusive no esporte. E por falar em esporte, nós recentemente passamos a apoiar algumas categorias, como o futebol feminino, junto a CBF e o Time Brasil, através do COB, nas Olimpíadas de Tóquio - afirmou Ligia Monici, head de marketing da Riachuelo.