Brasil é convocado para disputa da AmeriCup na Nicarágua

A busca pelo título da AmeriCup 2025 vai começar em Guarapari. A Seleção Brasileira masculina de basquete vem até o Espírito Santo para se preparar visando a competição

Publicado em 21 de julho de 2025 às 15:22

A Seleção Brasileira masculina está convocada para a AmeriCup 2025, que será realizada de 22 a 31 de agosto no Polideportivo Alexis Argüello, em Manágua, Nicarágua. O técnico Aleksandar Petrovic convocou um total de 16 jogadores para os treinos, e 12 viajam para o torneio que marca o começo do ciclo olímpico Los Angeles 2028. >

A lista conta com sete atletas olímpicos em Paris 2024: Yago, Benite, Georginho, Léo Meindl, Lucas Dias, Mãozinha e Caboclo, além de Caio Pacheco, Alexey, Reynan, Gui Deodato, Kevin Crescenzi, Mathias, Márcio, Ruan e Tim Soares.>

Os atletas Didi Louzada e Gui Santos entraram em contato com a Diretoria da CBB e comissão técnica comandada por Aleksandar Petrovic e pediram dispensa dos treinos e disputa da Americup por motivos pessoais.>

O torneio chega à sua 20ª edição e o Brasil está no Grupo A com Estados Unidos, Uruguai e Bahamas como adversários na primeira fase da competição. O Grupo B terá Canadá, Porto Rico, Venezuela e Panamá e o Grupo C fecha com Nicarágua, Argentina, República Dominicana e Colômbia.>

>

Formato da Competição

A competição será dividida em três grupos, e durante a Fase de classificação, cada equipe jogará contra todas as outras seleções de seu grupo. As duas melhores equipes de cada chave, além das duas melhores terceiras colocadas, avançam para as Quartas de Final. >

As oito equipes que avançarem para as quartas de final serão classificadas de 1 a 8, de acordo com sua posição final na fase de grupos. Os vencedores das quartas de final seguirão para as Semifinais, onde disputarão uma vaga no jogo pela Medalha de Ouro, enquanto as equipes derrotadas competirão pela Medalha de Bronze.>

Preparação em Guarapari

A busca pelo título da AmeriCup 2025 vai começar em Guarapari. A Seleção Brasileira masculina de basquete vai até o Espírito Santo para se preparar visando a competição. A Seleção chega ao ES no dia 3 de agosto e fica até o dia 15. Os treinos, hospedagem e demais ações serão realizadas todas dentro do SESC Guarapari, estrutura visitada pela CBB no começo de 2025 e aprovada com louvor pela qualidade. >

Copa Latina

A Seleção Brasileira masculina terá desafios importantes na preparação para a AmeriCup 2025. Brasil está confirmado na Copa Latina, quadrangular internacional que será realizado no Panamá, entre os dias 17 e 19 de agosto. >

O torneio, promovido pela Federação Panamenha de Basketball, reunirá quatro seleções tradicionais das Américas: Brasil, Argentina, Uruguai e Panamá. Após o período de treinos, a delegação embarca para a Cidade do Panamá. A Seleção disputará jogos no quadrangular entre os dias 17 e 19, enfrentando adversários que também se preparam para a competição continental.>

Com o quadrangular estrategicamente localizado no Panamá, facilitando a logística de deslocamento na América Central, o grupo segue, no dia 20 de agosto, diretamente para Manágua, capital da Nicarágua, onde será realizada a AmeriCup 2025.>

Programação Preparação

03/08 - Início da preparação em Guarapari/ES



15/08 - Fim da preparação em Guarapari/ES



17/08 - Brasil x Uruguai - 22h (Copa Latina)



18/08 - Brasil x Argentina - 20h30 (Copa Latina)



19/08 - Brasil x Panamá - 21h (Copa Latina)

>

Programação AmeriCup

23/08 - Brasil x Uruguai - 16h10



24/08 - Brasil x Bahamas - 18h40



26/08 - Brasil x EUA - 22h10

>

