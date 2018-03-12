Brasil chega a 57 vitórias e conquista a Copa América pela 12ª vez

O Brasil conquistou a sua 12ª Copa América e de forma invicta. No último final de semana, a seleção brasileira goleou o Paraguai por 7 a 3 (gols de Rodrigo (3), Filipe (2), Antonio e Rafinha) para chegar à 33ª partida invicta na história da competição e ao 57º triunfo em 57 jogos sob o comando de Gilberto Costa, no distrito de Lima, capital do Peru. A campanha irretocável do Brasil, atual pentacampeão invicto da Copa do Mundo FIFA, teve 47 gols a favor e apenas 14 contra em seis partidas. Eleito Melhor Jogador do torneio, Rodrigo exaltou a força do grupo e comemorou a conquista de mais um título.

"Fizemos um jogo muito bom, um excelente campeonato, e fico feliz em ver a força desse grupo, a união dentro e fora de quadra. Entramos sempre pensando na vitória, em fazer o nosso melhor e jogar como se fosse uma decisão, com o mesmo foco e empenho. Vai ser sempre assim porque estamos vestindo uma camisa que representa muito e defendendo o nosso país. Consegui ajudar com três gols nessa final e todos estão de parabéns, vencemos um adversário fortíssimo e estamos levando mais um título importante para o Brasil", afirmou o atacante do Botafogo, que marcou 11 gols na competição.

Além do prêmio de Rodrigo, a seleção brasileira recebeu também o Troféu Fair Play do campeonato. Esta já é a segunda maior sequência invicta do Brasil em 557 jogos de história. A maior foi entre maio de 2005 e agosto de 2008, quando a seleção brasileira venceu 77 partidas consecutivas.

RESULTADOS DA COPA AMÉRICA 2018

BRASIL 7 x 2 Colômbia

BRASIL 4 x 0 Argentina

BRASIL 13 x 1 Chile

BRASIL 10 x 6 Paraguai

BRASIL 6 x 2 Equador (semifinal)