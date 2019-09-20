Blenda e Thâmella buscam mais um título nas areias da Praia da Costa

vôlei de praia. Loiola, Fábio Luiz e outros grandes nomes do esporte surgiram em areias capixabas. E a fábrica que não para de produzir talentos, agora oferece uma oportunidade para Blenda e Thâmella mostrarem potencial. Oportunidade que vai acontecer no quintal de casa. A dupla capixaba vai disputar a terceira etapa da temporada 2019 do Circuito Brasileiro sub-21 de vôlei de praia, e entra em quadra neste sábado (21), na Praia da Costa, em Vila Velha. O Espírito Santo sempre se destacou por ser um celeiro de talentos noLoiola, Fábio Luiz e outros grandes nomes do esporte surgiram em areias capixabas. E a fábrica que não para de produzir talentos, agora oferece uma oportunidade para Blenda e Thâmella mostrarem potencial. Oportunidade que vai acontecer no quintal de casa. A dupla capixaba vai disputar a

Blenda e Thâmella entram em quadra neste sábado (21) pelo Circuito Brasileiro Sub-21 de vôlei de praia Crédito: José Renato Campos

Blenda conta com a força da torcida local na busca pelo título, mas também destacou que jogar em casa aumenta a responsabilidade. "É uma sensação muito boa, muito especial. Porque jogar fora, sem família, amigos por perto pra torcer, é "fácil", porque não tem tanta pressão do que jogar dentro de casa. Porque aqui, é diferente, a maioria das pessoa te conhece, sua família estará presente, amigos, etc. E além do mais, estou representando o meu Estado, dentro de casa, e é uma responsabilidade imensa. Mas é muito gratificante ter a família e os amigos na torcida”, afirmou Blenda.

Em 2018, na etapa disputada em Vila Velha, Blenda e Thâmella conquistaram a medalha de ouro na categoria sub-19. É hora de repetir a dose, agora no sub-21. Certo mesmo é que a dupla capixaba quer subir no lugar mais alto do pódio novamente.. É hora de repetir a dose, agora no sub-21.

“Estamos preparadas e motivadas. Ainda mais pela etapa ser em casa, isso já dá um gás extra. Esse ano foi muito bom pra mim. Estou feliz de poder jogar em Vila Velha de novo, porque foi uma etapa que me marcou muito. Foi o primeiro qualify do open que passei. Acho que vai dar tudo certo sim e espero que a gente consiga conquistar o bi, em casa", declarou Thâmella.

Arena principal que receberá jogos do Circuito Brasileiro em Vila Velha Crédito: CBV/Divulgação

A COMPETIÇÃO

O Circuito Brasileiro Sub-21 conta com 16 times em cada gênero, divididos em quatro grupos com quatro duplas. Os 11 melhores estados no ranking de entradas e o estado que sedia a etapa já têm vaga garantida à fase de grupos, enquanto outras quatro vagas são decididas no torneio classificatório, hoje.