MMA

Após dominar rival, Amanda Nunes vence por pontos no UFC 245

Dona de dois cinturões do UFC, brasileira derrotou a holandesa Germaine de Randamie, que é multicampeã de kickboxing
Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 dez 2019 às 17:59

Amanda Nunes chega à quinta defesa de cinturão bem-sucedida Crédito: Reprodução/Instagram
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em mais uma disputa do MMA feminino, a "leoa" Amanda Nunes venceu a holandesa Germaine de Randamie em uma decisão unânime dos juízes baseada em pontos, mantendo a posse do cinturão. O combate da categoria pesos-galos (61 kg) foi realizado neste sábado (14) em Las Vegas (EUA). Amanda já havia derrotado Randamie, que é multicampeã de kickboxing, em 2013 e já acumula em sua carreira a conquista de dois cinturões do UFC.
Durante a luta, Amanda buscou comandar o octógono partindo para iniciativas mais agressivas, obtendo 10 pontos, contra 8 da sua adversária. No segundo round, a atleta voltou ao combate com mais cautela. Entretanto, para não cair na desvantagem voltou a atacar, totalizando ao final do tempo 19 pontos contra 18 de Germaine.  A sequência de vitórias continuou nos três rounds seguintes, onde Amanda obteve 29 x 27; 39 x 36 e chegando a 49 x 45 no último assalto.
Amanda Nunes e Nina Ansaroff, sua namorada e parceira de treinos Crédito: Reprodução/Instagram

Veja os resultados finais das demais categorias do UFC 245:

  • Kamaru Usman derrotou por nocaute Colby Covington;
  • Alexander Volkanovski derrotou Max Holloway por pontos;
  • Marlon Moraes ganhou de José Aldo em decisão dividida;
  • Petr Yan venceu por nocaute Urijah Faber;
  • Geoff Neal derrotou por nocaute Mike Perry;
  • Irene Aldana também nocauteou Ketlen Vieira;
  • Omari Akhmedov ganhou de Ian Heinisch por pontos em decisão unânime;
  • Matt Brown ganhou por nocaute de Ben Saunders;
  • Chase Hooper derrotou por nocaute Daniel Teymur;
  • Brandon Moreno ganhou de Kai Kara-France por pontos;
  • Jessica Eye derrotou Viviane Araújo em decisão unânime; e
  • Punahele Soriano nocauteou Oskar Piechota.

