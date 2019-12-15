Após dominar rival, Amanda Nunes vence por pontos no UFC 245

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em mais uma disputa do MMA feminino, a "leoa" Amanda Nunes venceu a holandesa Germaine de Randamie em uma decisão unânime dos juízes baseada em pontos, mantendo a posse do cinturão. O combate da categoria pesos-galos (61 kg) foi realizado neste sábado (14) em Las Vegas (EUA). Amanda já havia derrotado Randamie, que é multicampeã de kickboxing, em 2013 e já acumula em sua carreira a conquista de dois cinturões do UFC.
Durante a luta, Amanda buscou comandar o octógono partindo para iniciativas mais agressivas, obtendo 10 pontos, contra 8 da sua adversária. No segundo round, a atleta voltou ao combate com mais cautela. Entretanto, para não cair na desvantagem voltou a atacar, totalizando ao final do tempo 19 pontos contra 18 de Germaine. A sequência de vitórias continuou nos três rounds seguintes, onde Amanda obteve 29 x 27; 39 x 36 e chegando a 49 x 45 no último assalto.
Veja os resultados finais das demais categorias do UFC 245:
- Kamaru Usman derrotou por nocaute Colby Covington;
- Alexander Volkanovski derrotou Max Holloway por pontos;
- Marlon Moraes ganhou de José Aldo em decisão dividida;
- Petr Yan venceu por nocaute Urijah Faber;
- Geoff Neal derrotou por nocaute Mike Perry;
- Irene Aldana também nocauteou Ketlen Vieira;
- Omari Akhmedov ganhou de Ian Heinisch por pontos em decisão unânime;
- Matt Brown ganhou por nocaute de Ben Saunders;
- Chase Hooper derrotou por nocaute Daniel Teymur;
- Brandon Moreno ganhou de Kai Kara-France por pontos;
- Jessica Eye derrotou Viviane Araújo em decisão unânime; e
- Punahele Soriano nocauteou Oskar Piechota.