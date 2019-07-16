Anchieta e Vila Velha vencem na estreia do Estadual de Futebol de Areia

Anchieta e Vila Velha saíram na frente na briga pela classificação para a segunda fase da 20ª edição do Campeonato Estadual de Futebol de Areia . As duas seleções ganharam em suas estreias, no último domingo (14), na Arena de Inverno da Praia da Costa, e lideram as chaves B e A, respectivamente.

Anchieta 3 x 1 Marechal Floriano

Anchieta 3 x 1 Marechal Floriano Crédito: FEBSES/Divulgação

No primeiro jogo do dia, que abriu o torneio para a categoria "masculino", Anchieta venceu Marechal Floriano por 3 a 1. O duelo foi válido pela Chave B da competição. Os gols de Anchieta foram marcados Rafael, Breno e Juninho Bebê. Lincoln fez o único tento de Marechal.

- Hoje não fizemos uma boa partida, não gostei da nossa atuação, esperávamos muito mais para a estreia e vamos precisar melhor para o próximo jogo. Estamos felizes pela vitória, mas poderíamos ter feito mais - disse Juninho Bebê.

Vila Velha 7 x 3 Rio Novo do Sul

Vila Velha 7 x 3 Rio Novo do Sul Crédito: FEBSES/Divulgação

Na segunda partida da rodada, em duelo válido pela Chave A, Vila Velha derrotou Rio Novo do Sul por 7 a 3. Délio, João Vitor, Estevão, Ralson (2), João Paulo e Bill balançaram as redes para Vila Velha. O Rio Novo marcou com Vinho, Pity e Ronaldo.

- Entramos desconcentrados no começo do jogo, mas depois começamos a encaixar nosso estilo e as jogadas foram saindo. No terceiro tempo, devido a nossa boa parte física, conseguimos sobressair. Temos que nos mantermos mais calmos para começarmos melhor o próximo jogo", falou Ralson Amâncio, fixo da equipe de Vila Velha.

Situação das seleções