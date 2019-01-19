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Apelo

Mãe pede ajuda para encontrar filho desaparecido em Cariacica

Neste sábado (19), faz uma semana que o menino saiu da casa da avó e não voltou

Publicado em 19 de Janeiro de 2019 às 18:57

Publicado em 

19 jan 2019 às 18:57
Leony Henrique Alvis tem 17 anos e está desaparecido deste o último sábado (12) Crédito: Reprodução | Facebook
A cada dia que passa, a angústia é maior no coração de Maria Cristina Alvis. O filho dela, Leony Henrique Alvis, está desaparecido desde o dia 12 deste mês. Neste sábado (19), faz uma semana que o menino saiu da casa da avó, em Cariacica, e não voltou.
De acordo com Maria Cristina, ele já saiu de casa outras vezes, mas não ficou tanto tempo sem voltar. "Ele não tem celular, já liguei para todos os amigos, já fui em hospitais, ele não deu entrada em nenhum. Cheguei a ir na delegacia, procuramos em todos os lugares, já não sei o que fazer", disse.
> Família de Aracruz procura por homem surdo e mudo desaparecido
Na esperança de encontrar Leony, Maria Cristina, que já fez boletim de ocorrência registrando o desaparecimento do filho, pede ajuda no Facebook e divulga duas fotos. "Esse é o apelo de uma mãe que não sabe mais aonde procurar seu filho", disse na publicação.
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Quem souber qualquer informação sobre o paradeiro de Leony Henrique Alvis, pode entrar em contato com a família pelo número 27 99976-1098.

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