Mãe pede ajuda para encontrar filho desaparecido em Cariacica

A cada dia que passa, a angústia é maior no coração de Maria Cristina Alvis. O filho dela, Leony Henrique Alvis, está desaparecido desde o dia 12 deste mês. Neste sábado (19), faz uma semana que o menino saiu da casa da avó, em, e não voltou.

De acordo com Maria Cristina, ele já saiu de casa outras vezes, mas não ficou tanto tempo sem voltar. "Ele não tem celular, já liguei para todos os amigos, já fui em hospitais, ele não deu entrada em nenhum. Cheguei a ir na delegacia, procuramos em todos os lugares, já não sei o que fazer", disse.