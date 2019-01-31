Mãe pede ajuda para encontrar filha desaparecida em Itapemirim

Fernanda Geovana da Silva Rosa Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Há 10 dias, Wanda Ferreira, moradora de

, no Litoral Sul, busca por pistas que levem até o paradeiro da filha, Fernanda Geovana da Silva Rosa, de apenas 14 anos. Ela desapareceu durante a madrugada, com uma mochila e algumas peças de roupas.

A estudante mora com a mãe e irmãs em Itaipava. Fernanda saiu de casa, durante a madrugada da última terça-feira, dia 22. “Estamos à procura dela ainda. Vi pelas câmeras da escola que ela estuda, que passou por lá às 3h da manhã. Vi também pela câmera de uma vizinha que ela estava sozinha”, revela.

Fernanda, segundo a mãe, vestia uma camisa preta, bermuda jeans, chinelo, boné rosa e uma mochila. Além disso, levou documentos pessoais. “Ela não tem celular. Não tinha nenhum problema com a família. Na segunda, durante o dia, brincou com as irmãs. Não sei que o houve com ela, porque fez isso comigo. Estamos desesperados”, conta a mãe.