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Leonel Ximenes

Linhares registra um homicídio a cada dois dias em 2020

Apenas no último domingo, três pessoas foram assassinadas na cidade; o Estado, por sua vez, tem 41 crimes desse tipo nos 12 primeiros dias do ano, índice superior ao mesmo período de 2019, 2018 e 2017

Publicado em 13 de Janeiro de 2020 às 15:45

Públicado em 

13 jan 2020 às 15:45
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Área central de Linhares: explosão de violência na cidade do Norte do ES em 2020 Crédito: Felipe Reis
O ano começou violento no Espírito Santo, com destaque para Linhares, que já registrou seis homicídios nos primeiros 12 dias de 2020 – um crime desse tipo a cada dois dias. Apenas no último domingo ocorreram três assassinatos na cidade do Norte do Estado.
A título de comparação, neste mesmo período, no ano passado, não havia acontecido nenhuma morte violenta no município.

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Aliás, os números gerais de homicídios no ES também são preocupantes. De 1º a 12 de janeiro já foram registrados mais assassinatos que no 12 primeiros dias dos últimos três anos. Até o momento, o Espírito Santo somou 41 crimes. Em 2019, foram 31; em 2018, 39; e em 2017, 34.
Outra cidade que tem se destacado pela violência é Vila Velha. Já foram registrados na segunda maior cidade do Estado nove homicídios em 2020 ante cinco no mesmo período do ano anterior. Vitória, por outro lado, tem sido uma ilha de paz, sem nenhuma morte violenta até agora.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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