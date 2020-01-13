Linhares registra um homicídio a cada dois dias em 2020

Área central de Linhares: explosão de violência na cidade do Norte do ES em 2020 Crédito: Felipe Reis

O ano começou violento no Espírito Santo, com destaque para Linhares, que já registrou seis homicídios nos primeiros 12 dias de 2020 – um crime desse tipo a cada dois dias. Apenas no último domingo ocorreram três assassinatos na cidade do Norte do Estado.

A título de comparação, neste mesmo período, no ano passado, não havia acontecido nenhuma morte violenta no município.

Aliás, os números gerais de homicídios no ES também são preocupantes. De 1º a 12 de janeiro já foram registrados mais assassinatos que no 12 primeiros dias dos últimos três anos. Até o momento, o Espírito Santo somou 41 crimes. Em 2019, foram 31; em 2018, 39; e em 2017, 34.

Outra cidade que tem se destacado pela violência é Vila Velha. Já foram registrados na segunda maior cidade do Estado nove homicídios em 2020 ante cinco no mesmo período do ano anterior. Vitória, por outro lado, tem sido uma ilha de paz, sem nenhuma morte violenta até agora.