Liminar é cassada, e Linha Verde vai voltar a funcionar em Camburi

O juiz Délio Rocha Sobrinho, substituto do desembargador Álvaro Bourguignon, acaba de cassar a liminar que impedia o funcionamento da Linha Verde em Vitória. Com a decisão, a Prefeitura de Vitória pode retomar a operação da linha exclusiva de ônibus em Camburi.
Délio Sobrinho, em seu despacho, considerou que a PMV comprovou que fez audiências públicas antes da implantação da Linha Verde, motivo alegado para, na quarta-feira passada, o juiz Mário da Silva Nunes Neto, da Terceira Vara da Fazenda Municipal de Vitória, conceder uma liminar à ação movida pela moradora de Jardim Camburi, Licia Rezende Narciso, que pedia a suspensão da via.
Na sua decisão, o juiz afirmou que a Prefeitura de Vitória violou a legislação federal porque a Linha Verde foi adotada na Avenida Dante Michelini em que a população fosse previamente ouvida.