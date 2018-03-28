Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Liminar é cassada, e Linha Verde vai voltar a funcionar em Camburi
Leonel Ximenes

Liminar é cassada, e Linha Verde vai voltar a funcionar em Camburi

Publicado em 28 de Março de 2018 às 14:52

Públicado em 

28 mar 2018 às 14:52
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A Linha Verde ficou uma semana sem funcionar por força de uma liminar. Crédito: Gazeta Online
O juiz Délio Rocha Sobrinho, substituto do desembargador Álvaro Bourguignon, acaba de cassar a liminar que impedia o funcionamento da Linha Verde em Vitória. Com a decisão, a Prefeitura de Vitória pode retomar a operação da linha exclusiva de ônibus em Camburi.
Délio Sobrinho, em seu despacho, considerou que a PMV comprovou que fez audiências públicas antes da implantação da Linha Verde, motivo alegado para, na quarta-feira passada, o juiz Mário da Silva Nunes Neto, da Terceira Vara da Fazenda Municipal de Vitória, conceder uma liminar à ação movida pela moradora de Jardim Camburi, Licia Rezende Narciso, que pedia a suspensão da via.
Na sua decisão, o juiz afirmou que a Prefeitura de Vitória violou a legislação federal porque a Linha Verde foi adotada na Avenida Dante Michelini em que a população fosse previamente ouvida.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Atrações do final de semana
Agenda HZ: Silva, Renato Albani, Thiaguinho e Capital Inicial neste fim de semana no ES
Stênio Garcia após harmonização facial
Em meio a briga com as filhas, Stênio Garcia passa mal e é hospitalizado após aniversário
Senador Magno Malta é internado em hospital após passar mal
Magno Malta é internado em hospital após passar mal em Brasília

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados