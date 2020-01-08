Liga recua e vai permitir trans em concurso de Rainha do Carnaval

Família Real do Carnaval de Vitória 2019 no Sambão do Povo Crédito: Marcelo Prest

A Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge) recuou e agora vai permitir que mulheres transexuais disputem o concurso de Rainha do Carnaval de Vitória 2020. Segundo informou hoje (8) a coluna, o presidente da Liesge, Edvaldo Teixeira, afirmou que a Liga não iria permitir que trans disputassem a vaga que, para ele, deveria ser apenas de mulheres.

“Não seria adequado um homem ocupar o posto de Rainha do Carnaval no lugar de uma mulher. As mulheres não podem perder o lugar delas”, disse Edvaldo.

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Em nota oficial divulgada hoje à tarde, entretanto, a Liga das Escolas de Samba anunciou que vai seguir parâmetros adotados em outros Estados sobre a participação de mulheres trans no carnaval: “A Liesge vai seguir a referência dos grandes eventos carnavalescos do país, como o carnaval de São Paulo e do Rio de Janeiro, em que não há a proibição. As candidatas ‘trans’ que se inscreverem para o concurso irão passar pela Comissão Julgadora do evento da mesma forma que outras candidatas e serão julgadas pelos mesmos quesitos”.

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Nas redes sociais hoje, a secretária estadual dos Direitos Humanos, Nara Borgo, comentou nota da coluna e criticou a proibição da Liga. “O samba, que um dia foi criminalizado, significa resistência, transgressão. Saber que a Liesge, que quer fazer com que o Espírito Santo, ocupe um lugar de destaque no carnaval nacional, apresenta um pensamento misógino, machista, lgbtqfóbico, e carregado de tanto preconceito e falta de conhecimento, nos desanima profundamente”, escreveu.

Em nota de repúdui, o Conselho de Estado para a Promoção da Cidadania e dos Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais do Espírito Santo (CELGBT+ES) protestou contra a proibição: “O CELGBT+ES vem a público exprimir repúdio à possível exclusão de mulheres trans e travestis no concurso de Rainha do Carnaval pela Liga Estadual das Escolas de Samba do Espírito Santo (Liesge). O preconceito por orientação sexual e identidade de gênero é crime”, lembrou a entidade, citando decisão do STF de 2018.

O CONCURSO PARA A FAMÍLIA REAL