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Leonel Ximenes

Liga recua e vai permitir trans em concurso de Rainha do Carnaval

Em nota oficial, Liesge anunciou que agora mulheres transexuais poderão participar da competição em Vitória

Publicado em 08 de Janeiro de 2020 às 18:33

Públicado em 

08 jan 2020 às 18:33
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Família Real do Carnaval de Vitória 2019 no Sambão do Povo Crédito: Marcelo Prest
A Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge) recuou e agora vai permitir que mulheres transexuais disputem o concurso de Rainha do Carnaval de Vitória 2020. Segundo informou hoje (8) a coluna, o presidente da Liesge, Edvaldo Teixeira, afirmou que a Liga não iria permitir que trans disputassem a vaga que, para ele, deveria ser apenas de mulheres.
“Não seria adequado um homem ocupar o posto de Rainha do Carnaval no lugar de uma mulher. As mulheres não podem perder o lugar delas”, disse Edvaldo.

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Em nota oficial divulgada hoje à tarde, entretanto, a Liga das Escolas de Samba anunciou que vai seguir parâmetros adotados em outros Estados sobre a participação de mulheres trans no carnaval: “A Liesge vai seguir a referência dos grandes eventos carnavalescos do país, como o carnaval de São Paulo e do Rio de Janeiro, em que não há a proibição. As candidatas ‘trans’ que se inscreverem para o concurso irão passar pela Comissão Julgadora do evento da mesma forma que outras candidatas e serão julgadas pelos mesmos quesitos”.

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Secretária critica proibição de mulher trans como rainha do carnaval

Nas redes sociais hoje, a secretária estadual dos Direitos Humanos, Nara Borgo, comentou nota da coluna e criticou a proibição da Liga. “O samba, que um dia foi criminalizado, significa resistência, transgressão. Saber que a Liesge, que quer fazer com que o Espírito Santo, ocupe um lugar de destaque no carnaval nacional, apresenta um pensamento misógino, machista, lgbtqfóbico, e carregado de tanto preconceito e falta de conhecimento, nos desanima profundamente”, escreveu.
Em nota de repúdui, o Conselho de Estado para a Promoção da Cidadania e dos Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais do Espírito Santo (CELGBT+ES) protestou contra a proibição: “O CELGBT+ES vem a público exprimir repúdio à possível exclusão de mulheres trans e travestis no concurso de Rainha do Carnaval pela Liga Estadual das Escolas de Samba do Espírito Santo (Liesge). O preconceito por orientação sexual e identidade de gênero é crime”, lembrou a entidade, citando decisão do STF de 2018.

O CONCURSO PARA A FAMÍLIA REAL

A eleição da Família Real do Carnaval de Vitória será realizada no próximo dia 16, às 20h, no Mercado São Sebastião, em Jucutuquara. O Rei Momo e a Rainha do Carnaval eleitos receberão como prêmio R$ 3 mil, cada um. A 1ª e a 2ª Princesas vão ganhar R$ 1,5 mil, cada uma.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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