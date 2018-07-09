Justiça anula eleição da Associação da Praia do Canto

Luisa Torre (interina)

Liminar anulou a eleição da diretoria da Associação de Moradores da Praia do Canto Crédito: Gabriel Lordêllo

A Justiça atendeu ao pedido do Ministério Público do Estado e expediu uma liminar anulando a eleição da diretoria da Associação de Moradores da Praia do Canto, realizada no dia 26 de junho, quando foi eleito presidente Cassinho Ayres. Em síntese, a decisão diz que houve problemas como ausência de prazo para registro de chapas e desrespeito ao prazo para as eleições. A decisão também determina que sejam feitas novas eleições.

Vai recorrer

Um dos diretores da associação, Aylton Trancoso Dadalto, que é advogado, disse que as denúncias não procedem, que a associação não foi ouvida e que vão recorrer da liminar. Já Cassinho Ayres, eleito presidente, disse que se houver novas eleições, vai se candidatar de novo.

Fuzuê de sexta

Moradores de Jardim da Penha contam que a zona voltou à região da Rua da Lama. Na última sexta-feira, leitora conta que presenciou gritaria, carro de som alto e gente usando droga na porta de casa. Mas o fuzuê é só na sexta-feira, no sábado é paz.

Improviso definitivo

Leitor que passou pela BR 262, em direção a Domingos Martins, conta que pouco antes da ponte do Rio Jucu, uma parte da pista cedeu. Ao invés de consertar, foi feito um desvio na pista contrária, que tinha duas faixas. Agora pintaram o desvio como algo definitivo, e não como um paliativo.

Pode isso, Arnaldo?

Apesar da recomendação do MP Eleitoral à Assembleia, essa semana continuam a acontecer sessões solenes. Serão quatro esta semana, em homenagem ao Corpo de Bombeiros, ao cooperativismo e a duas igrejas evangélicas.

É que...

Com as eleições chegando, os eventos institucionais não podem ser utilizados para promoção de pré-candidatos, especialmente quando não têm ligação direta com o objeto do evento.

Digital influencer

O prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli, vai dar uma palestra na Harvard Law School, nos EUA, no dia 11 de agosto. O evento é um encontro de brasileiros que têm se destacado através das redes sociais.

Tá podendo

Meneguelli também fez questão de contar que comprou a passagem no cartão, parcelado, e que não vai usar nem uma diária a que tem direito.

Mesmo com pedidos das autoridades policiais e dos Bombeiros para se afastarem, populares ultrapassarama faixa de isolamento para fotografar os corpos de vítimas do acidente que aconteceu na Rodovia José Sette, no último sábado. Uma cena lamentável. Crédito: Vitor Jubini

Trans na tela

O filme Transvivo, superpremiado em festivais e dirigido pela capixaba Tati Franklin, estreia no Cine Metrópolis amanhã, às 19 horas. A obra conta de forma delicada a história de dois homens trans, Murilo e Izah.

Tirando o foco

Só não vê quem não quer. Mandaram soltar Lula só para dar uma agitada no domingo sem Copa do Mundo.

Ou então...

Ou então estão querendo tirar o foco dos problemas da Seleção com esses assuntos políticos! Seria o pão e circo ao contrário?

Parábola do Ney

Do padre Edmar, da Paróquia Bom Pastor, em Cariacica: “Você pode cair e ficar no chão igual ao Neymar, mas não se preocupe, Deus vai te levantar”.

Calma, gente...

Ano que vem tem Copa do Mundo de futebol feminino na França e o Brasil já está classificado. Já pode começar a preparar a torcida!

Praia em debate

O município de Fundão vai fazer na quinta-feira, às 14h30, uma audiência pública para discutir sobre a eliminação de vegetação exótica invasora da orla de Praia Grande.

Porcalhão detectado

Leitor conta que foi testemunha de um ato de má educação no trânsito: o motorista de um carro jogou pela janela um copo plástico em plena avenida Dante Michelini, em Camburi. Uma cena revoltante mas fácil, fácil de flagrar.

Ooops...