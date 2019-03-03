Jovem desaparece dentro do condomínio Ourimar, na Serra

José Lucas da Silva Santos, 19 anos, está desaparecido Crédito: Arquivo Pessoal

José Lucas da Silva, 19 anos, foi visto pela mãe, Elaine Rodrigues da Silva, 37, desde que ele saiu de dentro do apartamento onde morava com a esposa e a filha, há mais de cinco meses. condomínio Ourimar , na Serra, foi o último lugar onde o comerciante, 19 anos, foi visto pela mãe, Elaine Rodrigues da Silva, 37, desde que ele saiu de dentro do apartamento onde morava com a esposa e a filha, há mais de cinco meses.

Depois de inúmeras buscas por conta própria, a família agora espalha cartazes com foto de José Lucas, em terminais rodoviários da Grande Vitória, na esperança de encontrá-lo.

“A gente tem dores que aprende a conviver, é o que vem acontecendo na minha casa. Há dias que eu acordo chorando, durmo chorando, a saudade do meu filho é muito grande. Ele está vivo, eu acredito, por isso eu me mantenho de pé, eu não consigo aceitar que ele está morto”, desabafou a mãe.

José Lucas morava havia 15 dias no condomínio quando um colega o procurou duas vezes, pedindo que fosse ao pátio comum.

Inicialmente, ele se recusou a descer, mas a insistência fez com que o comerciante deixasse a esposa e a filha em casa, afirmando que voltaria em minutos.

“Eu o buscava todo dia em Ourimar e o deixava lá, no final do dia, pois ele trabalhava comigo. Era de fazer risadas e brincar comigo, era meu parceiro do dia a dia. Eu lembro de tê-lo deixado no condomínio e vê-lo andando até o bloco dele, naquele 19 de setembro”, recorda-se a mãe.

Onde está José Lucas, quem o levou, para onde e o motivo ainda são pontos de interrogação para a família. “Minha nora e minha neta tiveram que sair de lá do condomínio por medo de retaliações. Distribuímos as fotos dele nos terminais com a tatuagem, caso o rosto tenha mudado, para tentar encontrá-lo”.

Investigação