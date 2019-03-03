Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Jovem desaparece dentro do condomínio Ourimar, na Serra
Reportagem especial

Jovem desaparece dentro do condomínio Ourimar, na Serra

Depois de inúmeras buscas por conta própria, a família agora espalha cartazes com foto de José Lucas, em terminais rodoviários da Grande Vitória

Publicado em 

02 mar 2019 às 23:38

Publicado em 02 de Março de 2019 às 23:38

José Lucas da Silva Santos, 19 anos, está desaparecido Crédito: Arquivo Pessoal
O condomínio Ourimar, na Serra, foi o último lugar onde o comerciante José Lucas da Silva, 19 anos, foi visto pela mãe, Elaine Rodrigues da Silva, 37, desde que ele saiu de dentro do apartamento onde morava com a esposa e a filha, há mais de cinco meses.
Depois de inúmeras buscas por conta própria, a família agora espalha cartazes com foto de José Lucas, em terminais rodoviários da Grande Vitória, na esperança de encontrá-lo.
> Nova facção de traficantes expulsa famílias do condomínio Ourimar
“A gente tem dores que aprende a conviver, é o que vem acontecendo na minha casa. Há dias que eu acordo chorando, durmo chorando, a saudade do meu filho é muito grande. Ele está vivo, eu acredito, por isso eu me mantenho de pé, eu não consigo aceitar que ele está morto”, desabafou a mãe.
José Lucas morava havia 15 dias no condomínio quando um colega o procurou duas vezes, pedindo que fosse ao pátio comum.
Inicialmente, ele se recusou a descer, mas a insistência fez com que o comerciante deixasse a esposa e a filha em casa, afirmando que voltaria em minutos.
“Eu o buscava todo dia em Ourimar e o deixava lá, no final do dia, pois ele trabalhava comigo. Era de fazer risadas e brincar comigo, era meu parceiro do dia a dia. Eu lembro de tê-lo deixado no condomínio e vê-lo andando até o bloco dele, naquele 19 de setembro”, recorda-se a mãe.
Onde está José Lucas, quem o levou, para onde e o motivo ainda são pontos de interrogação para a família. “Minha nora e minha neta tiveram que sair de lá do condomínio por medo de retaliações. Distribuímos as fotos dele nos terminais com a tatuagem, caso o rosto tenha mudado, para tentar encontrá-lo”.
Investigação
Ao ser questionada sobre o desaparecimento de José Lucas, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra e que não seriam repassados detalhes para não comprometer os trabalhos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Serra Condomínio Ourimar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cais das Artes fecha sem aviso prévio para manutenção neste sábado (11)
Imagem de destaque
Quiche: 3 receitas práticas e deliciosas para o fim de semana
Imagem BBC Brasil
Como inesperado discurso de Melania Trump trouxe caso Epstein de volta ao centro das atenções nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados