Jornalismo de dados é a nova fronteira da informação

Tecnologia e inovação nas empresas Crédito: Divulgação

A internet modificou radicalmente a vida das pessoas. Ela rompeu barreiras que dificultavam a troca e o acesso às informações e mudou o hábito de pessoas e organizações. Obrigou as empresas a se aproximarem dos clientes e as instituições públicas e privadas a serem mais transparentes. Dados importantes sobre a população, mercados e aplicações do dinheiro público, que antes só eram divulgados pelo IBGE e Diário Oficial, passaram a estar disponíveis em qualquer computador. A Lei da Transparência, de 2009, e a Lei de Acesso à Informação, de 2012, tornaram obrigatória a divulgação desses dados pelos poderes públicos.

Contudo, identificar, organizar e interpretar esses dados não é uma tarefa simples e nem para principiantes. As mega tabelas e os nomes quase sempre confusos e incompreensíveis dificultam o entendimento dos dados. Fazer comparações para chegar a alguma constatação, por outro lado, exige tempo e qualificação.

Já há algum tempo o jornalismo identificou nos dados disponíveis na internet uma fonte preciosa de informações. O tratamento adequado desses dados tem permitido a elaboração de reportagens de grande interesse público. A prática se transformou em uma tendência mundial. Há exemplos relevantes da prática de jornalismo de dados não só em jornais de renome mundial, como no Brasil e no Espírito Santo.

Já há algum tempo o jornalismo identificou nos dados disponíveis na internet uma fonte preciosa de informações. O tratamento adequado desses dados tem permitido a elaboração de reportagens de grande interesse público

Por todas essas razões, é extremamente positiva a iniciativa da Rede Gazeta, anunciada nas comemorações do seu 90º aniversário, de criar uma equipe especial, batizada de G.Dados, com o propósito de ampliar e melhorar a produção de matérias jornalísticas com técnicas baseadas em dados. A equipe – formada por jornalistas experientes na garimpagem de dados na internet – tem a missão de disseminar as informações coletadas para os demais jornalistas da Rede que produzem notícias para os jornais impressos, emissoras de rádio e TV e para o Gazeta Online.

Essas informações permitirão uma maior atuação do jornalismo da Rede Gazeta em matérias especiais e investigativas com técnicas de apuração próprias. Caberá à equipe do G.Dados descobrir e coletar essas informações, processá-las, combiná-las e analisá-las de forma a que o leitor, o ouvinte e o telespectador possam entendê-las com facilidade.