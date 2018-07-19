Internação para tratar dependência: não dá para ficar como está

Instituto Nova Aliança, em Piúma, recebeu mais de R$ 30 milhões do governo por internações judicializadas Crédito: Paulo Marcos Leitão/Instituto Nova Aliança)

A compra de leitos particulares, por determinação da Justiça, para tratamento de dependência química e transtornos mentais no Espírito Santo, aumentou quase 100 vezes em oito anos. De nove demandas em 2010, saltou para 834 em 2017. O Poder Judiciário alega que a decisão pelas internações é tomada porque a rede pública não cumpre o seu papel. O Estado não nega, mas classifica esses gastos como “irracionalidade”. Em um aspecto, Justiça e governo parecem concordar: não dá para ficar do jeito que está.

A rede estadual não está devidamente preparada para atender os dependentes químicos. Há, hoje, 95 leitos para internações de curta duração no Espírito Santo. A carência de infraestrutura causa danos tanto aos pacientes quanto ao erário. Do montante gasto, uma clínica apenas abocanhou do governo a fatia de R$ 30 milhões nesse período.

A judicialização das internações obriga a um aporte de verba que poderia ser investido em políticas públicas mais eficazes, que compreendam que a hospitalização é o último recurso. A luta contra a dependência química vai muito além da desintoxicação e deve abranger tratamentos extra-hospitalares, ações de inclusão social e apoio contínuo aos pacientes.