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Hospital Santa Rita encerra o contrato com a Samp

Pacientes internados ou em tratamento oncológico contínuo terão o atendimento garantido até a alta médica, não sendo necessária a transferência para outra unidade hospitalar

Publicado em 19 de Março de 2021 às 23:02

Hospital Santa Rita

Hospital Santa Rita

Publicado em 

19 mar 2021 às 23:02
Foto de informe publicitário. Não usar
Hospital Santa Rita, em Vitória: direção tentou solucionar pendências exaustivamente com operadora de plano de saúde Crédito: Hospital Santa Rita/divulgação
Por descumprimento reiterado de cláusulas contratuais, descaso e desinteresse em responder e, principalmente, solucionar as pendências existentes com o Hospital Santa Rita, o contrato assinado entre a Samp Assistência Médica e o hospital será encerrado. Inicialmente, o contrato havia sido suspenso em 20 março pela direção do hospital. Após rodadas de conversas com a operadora de saúde,  as negociações não evoluíram. Dessa forma, o contrato será encerrado a partir do dia 22 de maio de 2021.
O diretor-geral do hospital, Carlos Clayton Lobato, informou que, devido ao histórico que a operadora apresentou ao longo do contrato, foram solicitadas algumas exigências contratuais para manter o atendimento, como a ampliação da assistência para beneficiar os usuários da própria Samp. No entanto, não houve acordo entre as partes.
“Somos um hospital que honra e respeita seus compromissos e, acima de tudo, exigimos e oferecemos qualidade no atendimento, na atenção ao cliente e oferecemos tratamento médico-hospitalar de excelência. É inaceitável manter parceria ou contrato de prestação de serviços com empresas que não seguem os princípios que nos norteiam ou tentam ignorar compromissos assumidos, principalmente em um momento tão delicado para o setor da Saúde”, ressalta Lobato.
O diretor destaca ainda que, em total respeito aos pacientes em tratamento hospitalar, a direção do Santa Rita garantirá a manutenção do atendimento até a alta médica e o contrato estará vigente por mais 60 dias, conforme a legislação, ou seja, o hospital manterá regularmente a prestação dos atendimentos dentro deste prazo.

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