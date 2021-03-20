Hospital Santa Rita encerra o contrato com a Samp

Hospital Santa Rita, em Vitória: direção tentou solucionar pendências exaustivamente com operadora de plano de saúde Crédito: Hospital Santa Rita/divulgação

Por descumprimento reiterado de cláusulas contratuais, descaso e desinteresse em responder e, principalmente, solucionar as pendências existentes com o Hospital Santa Rita, o contrato assinado entre a Samp Assistência Médica e o hospital será encerrado. Inicialmente, o contrato havia sido suspenso em 20 março pela direção do hospital. Após rodadas de conversas com a operadora de saúde, as negociações não evoluíram. Dessa forma, o contrato será encerrado a partir do dia 22 de maio de 2021.

O diretor-geral do hospital, Carlos Clayton Lobato, informou que, devido ao histórico que a operadora apresentou ao longo do contrato, foram solicitadas algumas exigências contratuais para manter o atendimento, como a ampliação da assistência para beneficiar os usuários da própria Samp. No entanto, não houve acordo entre as partes.

“Somos um hospital que honra e respeita seus compromissos e, acima de tudo, exigimos e oferecemos qualidade no atendimento, na atenção ao cliente e oferecemos tratamento médico-hospitalar de excelência. É inaceitável manter parceria ou contrato de prestação de serviços com empresas que não seguem os princípios que nos norteiam ou tentam ignorar compromissos assumidos, principalmente em um momento tão delicado para o setor da Saúde”, ressalta Lobato.