Influencers vão brilhar no Camarote Zig Zag no Sambão do Povo

Márcia Santos, Aeileen Varejão e Renata Vervloet Crédito: Divulgação

As influencers Aeileen Varejão, Brunella Sgaria, Maria Borgo, Márcia Santos e Renata Vervloet são presenças confirmadas no Camarote Zig Zag, que promete ser o mais badalado do Sambão do Povo. Localizado no coração da avenida, ao lado do recuo da bateria, o espaço da Rede Gazeta no Sambão do Povo terá open bar e open food, nos dois dias da folia, 14 e 15 de fevereiro.

QUERIDOS DE RR

Queridos de RR, Rita Geaquinto, Roger Bongestab, Bruno Leão, Cristhine Samorini, Karina Mazzini, Rúbia Galvão, Marcos Murad Jr. escolheram curtir a folia de camarote no espaço Zig Zag. E RR fará a cobertura completa.

Camarote Zig Zag no Sambão do Povo Crédito: Divulgação

DÉCOR E MIMOS

O camarote Zig Zag será ambientado com decoração que valoriza o estilo new wave e memphis style, cores fortes, flúor e formas geométricas. O espaço beleza de O Boticário promete deixar as foliãs produzidas a noite inteira. Já o sex shop Butique Bella vai distribuir mimos sensuais para os convidados. A Origens assina os abadás e a Todeschini Vitória vai produzir um lounge no camarote.

VERÃO

Renata Prezotti e Márcia Carone: em almoço festivo na Aldeia Crédito: Mônica Zorzanelli

IMAGENS DE FÉ

A premiada pintora naif Angela Gomes participa da exposição de pinturas “Imagens da Fé – Festa da Penha 450 anos”, que será aberta neste sábado (25), na galeria de exposições no Convento da Penha.

FEIRA DO MÁRMORE

Arthur Casas, Patricia Anastassiadis, Leo Junqueira, José Ricardo Basiches e Guilherme Torres estão entre os arquitetos e designers confirmados na 49ª Vitoria Stone Fair, entre os dias 11 e 14 de fevereiro.

LIVRO SOBRE SEXO

Flaviane Brandemberg lança o segundo livro de sua carreira, “Sexo e Sexualidade na Ponta da Língua”, no dia 31, na Dugê Casa Boutique, Praia do Canto.

QUERIDAS DE RR

Claudia Mameri e Dalva Carone: tarde de festa na Aldeia Crédito: Mônica Zorzanelli

ANIVERSÁRIO

Fabiola Permuy, Olga Permuy e o aniversariante Pedro Permuy: noite de parabéns pra você! Crédito: Savio Heringer

ALMOÇO

Rose Carone e Rose Marianelli Carone: curtindo a estação do sol na Aldeia. Crédito: Mônica Zorzanelli

LANÇAMENTO AUTOMOTIVO