Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Influencers vão brilhar no Camarote Zig Zag no Sambão do Povo
Renata Rasseli

Influencers vão brilhar no Camarote Zig Zag no Sambão do Povo

O espaço da Rede Gazeta terá open bar e open food, nos dois dias da folia, 14 e 15 de fevereiro

Publicado em 25 de Janeiro de 2020 às 07:20

Públicado em 

25 jan 2020 às 07:20
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Márcia Santos, Aeileen Varejão e Renata Vervloet Crédito: Divulgação
As influencers Aeileen Varejão, Brunella Sgaria, Maria Borgo, Márcia Santos e Renata Vervloet são presenças confirmadas no Camarote Zig Zag, que promete ser o mais badalado do Sambão do Povo. Localizado no coração da avenida, ao lado do recuo da bateria, o espaço da Rede Gazeta no Sambão do Povo terá open bar e open food, nos dois dias da folia, 14 e 15 de fevereiro.

QUERIDOS DE RR

Queridos de RR, Rita Geaquinto,  Roger Bongestab, Bruno Leão, Cristhine Samorini, Karina Mazzini, Rúbia Galvão, Marcos Murad Jr. escolheram curtir a folia de camarote no espaço Zig Zag. E RR fará a cobertura completa.
Camarote Zig Zag no Sambão do Povo Crédito: Divulgação

DÉCOR E MIMOS

O camarote Zig Zag será ambientado com decoração que valoriza o estilo new wave e memphis style, cores fortes, flúor e formas geométricas. O espaço beleza de O Boticário promete deixar as foliãs produzidas a noite inteira. Já o sex shop Butique Bella vai distribuir mimos sensuais para os convidados. A Origens assina os abadás e a Todeschini Vitória vai produzir um lounge no camarote.

VERÃO

Renata Prezotti e Márcia Carone: em almoço festivo na Aldeia Crédito: Mônica Zorzanelli

IMAGENS DE FÉ

A premiada pintora naif Angela Gomes participa da exposição de pinturas “Imagens da Fé – Festa da Penha 450 anos”, que será aberta neste sábado (25), na galeria de exposições no Convento da Penha.

FEIRA DO MÁRMORE

Arthur Casas, Patricia Anastassiadis, Leo Junqueira, José Ricardo Basiches e Guilherme Torres estão entre os arquitetos e designers confirmados na 49ª Vitoria Stone Fair, entre os dias 11 e 14 de fevereiro.

LIVRO SOBRE SEXO

Flaviane Brandemberg lança o segundo livro de sua carreira, “Sexo e Sexualidade na Ponta da Língua”, no dia 31, na Dugê Casa Boutique, Praia do Canto.

QUERIDAS DE RR

Claudia Mameri e Dalva Carone: tarde de festa na Aldeia Crédito: Mônica Zorzanelli

ANIVERSÁRIO 

Fabiola Permuy, Olga Permuy e o aniversariante Pedro Permuy: noite de parabéns pra você! Crédito: Savio Heringer

ALMOÇO

Rose Carone e Rose Marianelli Carone: curtindo a estação do sol na Aldeia. Crédito: Mônica Zorzanelli

Veja Também

Especial sobre Carnaval de Vitória estreia na TV Gazeta

Carnaval: Piedade vai homenagear Papa Francisco e Chico Xavier

Veja como será o camarote Zig Zag no Carnaval de Vitória

LANÇAMENTO AUTOMOTIVO

Nelson Saldanha, Kaumer e Bernardo Chieppe: noite de lançamento do novo carro, na Reta da Penha  Crédito: ILSON NEDEL

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

Carnaval de Vitória Carnaval Verão no ES Camarote zig zag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a socialização com outras pessoas pode fazer você se sentir melhor
Seis PMs envolvidos no caso da morte de duas mulheres em Cariacica foram afastados
MPES defende afastamento de PMs por omissão em assassinato de casal em Cariacica
Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados