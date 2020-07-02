Talk Imóveis: reveja live com dicas de como comprar o primeiro imóvel

O Talk Imóveis desta quinta-feira (2) falou sobre como comprar o primeiro imóvel. Mediada pela editora de Imóveis & Cia, Tatiana Paysan, a live contou com a presença do professor de Finanças e comentarista da rádio CBN Vitória, Fernando Galdi, e do diretor da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Alexandre Schubert.

Segundo Galdi, o momento atual é muito oportuno para adquirir um imóvel porque as taxas de juros nunca estiveram tão baixas. "Isso significa mais facilidade principalmente para as operações de longo prazo como são as compras de forma financiada", apontou o especialista.

De acordo com ele, também há vantagens para quem pretende comprar à vista.

"Além dos preços estarem em patamares mais baixos, existe também por conta da crise uma possibilidade muito grande de conseguir negociar ótimos descontos." Fernando Galdi - Professor de Finanças e comentarista da rádio CBN Vitória

Schubert destaca a importância de ter um planejamento e também concorda que é um bom negócio adquirir um imóvel.