Seguro de casa em tempos de pandemia

Ao proteger o patrimônio contra diversos riscos, o seguro residencial proporciona mais comodidade para resolver os contratempos no dia a dia de forma simples e rápida. Além disso, resguarda os clientes nas situações de danos a terceiros e oferece ainda serviços de assistência 24h. Especialistas apontam que, neste momento delicado da economia, o seguro torna-se uma proteção financeira, já que, nos casos imprevistos cobertos pela apólice, o segurado conta com a indenização do seguro para amparar o prejuízo.
De acordo com Marcel Tornero, gerente de Ramos Elementares da Porto Seguro, a cobertura básica garante proteção em caso de incêndios ou explosões e, além dela, o cliente pode contratar coberturas como danos elétricos, roubo ou furto de bens, vendaval, quebra de vidros, dentre outras situações. Na cobertura de responsabilidade civil familiar, há a garantia contra danos que possam ser causados a terceiros, como danos ao apartamento vizinho em decorrência de vazamento de uma tubulação, ressalta.
Sobre as demandas de assistência, estão inclusos serviços emergenciais mais básicos e complexos. Como reparos elétricos, hidráulicos, chaveiro, desentupimento e conserto de eletrodomésticos. E outros mais sofisticados, incluindo a instalação de quadros, help desk, conserto de ar condicionado, atendimento veterinário para cães e gatos, dentre outros.
Arnaldo Bechara, diretor de Precificação e RD Massificados da Tokio Marine, aponta que o seguro residencial é um aliado não só para amenizar o impacto de possíveis surpresas, mas também na manutenção do imóvel. Não falo apenas da utilização do seguro em caso de sinistros, mas também da resolução de problemas do dia a dia, além da tranquilidade em situações de emergência que englobam assistências, comenta.
SEGURO NA PANDEMIA
Considerando que as redes de comércio e serviços operam de forma limitada ou estão fechadas devido ao cenário atual, o seguro residencial oferece infraestrutura em qualquer momento do dia. Muitos clientes estão trabalhando de casa ou usando pela primeira vez dispositivos eletrônicos para acessar supermercados e restaurantes, cumprindo, assim, a recomendação de isolamento social. O help desk ajuda a resolver alguns problemas de funcionamento de computadores, notebooks e tablets, explica Bechara.
O executivo acredita que a procura pelos seguros residenciais tende a aumentar, já que as pessoas passam mais tempo em casa e dão atenção especial para proteger os bens. Observamos também uma tendência à escolha do seguro Residencial Digital, já que sua contratação é totalmente online e simplificada, diz Bechara.
Na quarentena, há o aumento considerável no uso de equipamentos eletroeletrônicos, lembra Marcel. Uso de computadores, notebooks, televisores e outros equipamentos, como chuveiro e ar-condicionado, elevam o risco de queima por sobrecarga da rede. Além disso, com as crianças mais tempo em casa, também podem acontecer quebra de vidros de mesas, box de banheiro ou varandas.
Neste panorama de pandemia, a Tokio Marine amplia o serviço de orientação médica online para clientes do seguro residencial, ao disponibilizar o Einstein Conecta, serviço de telemedicina do Hospital Israelita Albert Einstein, para as categorias de assistência especial e VIP do produto.