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Seguro residencial

Seguro de casa em tempos de pandemia

Seguradoras indicam que há aumento na renovação do serviço nas últimas semanas. A procura pela contratação do seguro é mantida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2020 às 16:24

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 16:24

Com as pessoas em casa, mais equipamentos são usados, e isso aumenta o risco de sobrecarga das redes
Com as pessoas em casa, mais equipamentos são usados, e isso aumenta o risco de sobrecarga das redes Crédito: Freepik
Ao proteger o patrimônio contra diversos riscos, o seguro residencial proporciona mais comodidade para resolver os contratempos no dia a dia de forma simples e rápida. Além disso, resguarda os clientes nas situações de danos a terceiros e oferece ainda serviços de assistência 24h. Especialistas apontam que, neste momento delicado da economia, o seguro torna-se uma proteção financeira, já que, nos casos imprevistos cobertos pela apólice, o segurado conta com a indenização do seguro para amparar o prejuízo.
De acordo com Marcel Tornero, gerente de Ramos Elementares da Porto Seguro, a cobertura básica garante proteção em caso de incêndios ou explosões e, além dela, o cliente pode contratar coberturas como danos elétricos, roubo ou furto de bens, vendaval, quebra de vidros, dentre outras situações. Na cobertura de responsabilidade civil familiar, há a garantia contra danos que possam ser causados a terceiros, como danos ao apartamento vizinho em decorrência de vazamento de uma tubulação, ressalta.
Marcel Tornero, gerentes de Ramos Elementares da Porto Seguro, explica que seguro residencial também protege contra danos a terceiros
Marcel Tornero, gerentes de Ramos Elementares da Porto Seguro, explica que seguro residencial também protege contra danos a terceiros Crédito: Fernando Martinho
Sobre as demandas de assistência, estão inclusos serviços emergenciais mais básicos e complexos. Como reparos elétricos, hidráulicos, chaveiro, desentupimento e conserto de eletrodomésticos. E outros mais sofisticados, incluindo a instalação de quadros, help desk, conserto de ar condicionado, atendimento veterinário para cães e gatos, dentre outros.
Seguro residencial evita gastos altos que não estavam no planejamento financeiro da família
Seguro residencial evita gastos altos que não estavam no planejamento financeiro da família Crédito: freepik
Arnaldo Bechara, diretor de Precificação e RD Massificados da Tokio Marine, aponta que o seguro residencial é um aliado não só para amenizar o impacto de possíveis surpresas, mas também na manutenção do imóvel. Não falo apenas da utilização do seguro em caso de sinistros, mas também da resolução de problemas do dia a dia, além da tranquilidade em situações de emergência que englobam assistências, comenta.

SEGURO NA PANDEMIA

Considerando que as redes de comércio e serviços operam de forma limitada ou estão fechadas devido ao cenário atual, o seguro residencial oferece infraestrutura em qualquer momento do dia. Muitos clientes estão trabalhando de casa ou usando pela primeira vez dispositivos eletrônicos para acessar supermercados e restaurantes, cumprindo, assim, a recomendação de isolamento social. O help desk ajuda a resolver alguns problemas de funcionamento de computadores, notebooks e tablets, explica Bechara.
Especialista acredita que procura pelo seguro residencial tende a crescer após a pandemia
Especialista acredita que procura pelo seguro residencial tende a crescer após a pandemia Crédito: freepik
O executivo acredita que a procura pelos seguros residenciais tende a aumentar, já que as pessoas passam mais tempo em casa e dão atenção especial para proteger os bens. Observamos também uma tendência à escolha do seguro Residencial Digital, já que sua contratação é totalmente online e simplificada, diz Bechara.
Na quarentena, há o aumento considerável no uso de equipamentos eletroeletrônicos, lembra Marcel. Uso de computadores, notebooks, televisores e outros equipamentos, como chuveiro e ar-condicionado, elevam o risco de queima por sobrecarga da rede. Além disso, com as crianças mais tempo em casa, também podem acontecer quebra de vidros de mesas, box de banheiro ou varandas.
Arnaldo Bechara, diretor de Precificação e RD Massificados da Tokio Marine, lembra que o seguro residencial garante a manutenção do imóvel
Arnaldo Bechara, diretor de Precificação e RD Massificados da Tokio Marine, lembra que o seguro residencial garante a manutenção do imóvel Crédito: divulgação/Tokio Marine
Neste panorama de pandemia, a Tokio Marine amplia o serviço de orientação médica online para clientes do seguro residencial, ao disponibilizar o Einstein Conecta, serviço de telemedicina do Hospital Israelita Albert Einstein, para as categorias de assistência especial e VIP do produto.

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Seguros incrementam serviços com coberturas de imprevistos domésticos

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