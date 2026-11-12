É o fim dos tons neutros? Veja as cores que prometem ganhar espaço na decoração em 2027

“As pessoas nas suas casas hoje em dia querem uma sensação de mais acolhimento e aconchego, e isso as cores trazem bastante. Não é que não vamos usar mais os tons claros, ainda se usa um bege suave, mas eles ficam como base. As pessoas estão usando bastante terracota, inclusive no piso e no teto”, explica a arquiteta Cristina Timotheo.