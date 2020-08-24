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Oportunidade

Construtoras dão descontos na compra de imóveis neste mês de agosto

Empresas apostam em redução dos preços e condições especiais para atrair clientes interessados em realizar o sonho da casa própria
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2020 às 09:09

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 09:09

No bairro Jardim da Penha, em Vitória, a Mivita Construtora possui uma unidade promocional no Inside Jardim da Penha
No bairro Jardim da Penha, em Vitória, a Mivita Construtora possui uma unidade promocional no Inside Jardim da Penha Crédito: Mivita Construtora/Divulgação
Para quem está à procura de imóveis para comprar, vale conferir as diversas ofertas de construtoras do Espírito Santo, que estão disponíveis até o final do mês de agosto. Neste período de isolamento social, as empresas mantêm contato com os clientes à distância de forma segura. E, para evitar contratempos e arrependimentos, é fundamental apostar em uma organização financeira e observar os prós e contras da localização do empreendimento.
Sandro Carlesso, presidente da Associação Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-ES), acredita que, apesar da pandemia, os consumidores ainda contam com as mesmas vantagens oferecidas pelos bancos antes da crise, com juros baixos em patamar histórico e melhor oferta de condições de crédito para financiamento. 
"Além destas vantagens, agora o comprador conta com redução da burocracia, por meio do processo totalmente digital"
Sandro Carlesso - Presidente da Ademi-ES
O especialista vê com otimismo o cenário de vendas deste mês. "Aos poucos, os capixabas estão retomando o consumo e a aquisição do imóvel continua entre as prioridades para muitas pessoas. Os preços dos imóveis estão estagnados, com perspectiva de aumento após a pandemia. Então este é um bom momento para concretizar a compra, aproveitando as vantagens financeira", acrescenta Sandro Carlesso.
Com a mudança de hábitos e das necessidades das famílias, o jeito de olhar a residência, demanda mais privacidade e liberdade e conforto. A nossa casa passou a ter mais valor uma vez que passamos a ficar 24 horas nela. Por isso, o setor da construção civil vem sofrendo menos com a pandemia e podemos afirmar que o mês de julho, por exemplo, foi um bom período para empresa, explica Danielli Simões, diretora comercial da Soma Urbanismo.
Sala do Villa do Mestre Residencial Clube, em Jardim Limoeiro, na Serra
Sala do Villa do Mestre Residencial Clube, em Jardim Limoeiro, na Serra Crédito: De Martin Construtora/Divulgação

Condições especiais

No bairro Jardim Camburi, em Vitória, a unidade de R$ 1.500.753,94, no Mirador Camburi, da Morar Construtora, passa a custar R$ 1.299.000. No bairro Jardim da Penha, a Mivita Construtora possui uma unidade promocional no Inside Jardim da Penha. Com o montante de R$ 560 mil, o apartamento sai por R$ 499 mil, se o pagamento for feito à vista.
A Morar Construtora apresenta ainda prestações de imóveis mais baratas do que o aluguel de empreendimentos com a mesma. Na Serra, por exemplo, a construtora possui o Vista Jardim, em Jardim Limoeiro. Com o custo total de R$ 147.500, as parcelas do apartamento saem por R$ 499. No mesmo município, as unidades do Vista do Balneário, em Balneário Carapebus, saem a partir de R$ 128 mil. Para as pessoas que se enquadram na faixa 1,5 do Programa Minha Casa Minha Vida, a empresa oferece desconto de R$ 10 mil.
Na Colina de Laranjeiras, a Morar oferece 30% de desconto em unidade do Veredas Buritis. Com o custo anterior de R$ 331.430, o apartamento sai por R$ 232 mil.
Área de lazer com piscina do Mirador Camburi
Área de lazer com piscina do Mirador Camburi Crédito: Morar Construtora/Divulgação
A Soma Urbanismo possibilita a aquisição de lotes no Residencial Reserva Jardim, no município de São Mateus, em até 48 parcelas sem juros e sem correção, ou em até 120 parcelas. Também é possível parcelar o valor da entrada em até três vezes no boleto. Os lotes saem a partir de R$ 102 mil. Em Colatina, a mesma construtora apresenta ainda o Residencial Vista do Sol, com lotes a partir de R$ 80 mil, que podem ser parcelados em até 36 vezes sem juros e correção, ou em até 120 parcelas, além de dividir a entrada em até três vezes no boleto.
A De Martin Construtora oferece desconto de até R$ 5,3 mil e facilidades de pagamento no Villa do Mestre Residencial Clube, localizado em Jardim Limoeiro, na Serra. A entrada pode ser parcelada em até 60 vezes. Há a possibilidade de financiamento pelo programa Minha Casa Minha Vida. As unidades de dois quartos sem suíte e com suíte custam a partir de R$ 150.350 e R$ 164.571,41, respectivamente.
No bairro Vera Cruz, em Cariacica, uma das unidades do Ilha de Vera Cruz, da Kemp Engenharia, que tinha o valor de R$ 291.015,44, passa a custar R$ 239.900. Na compra de um apartamento de dois ou três quartos em alguns empreendimentos da Kemp, a empresa oferece ao cliente a unidade montada com a marcenaria completa, box e espelhos nos banheiros.

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