Construtoras dão descontos na compra de imóveis neste mês de agosto

No bairro Jardim da Penha, em Vitória, a Mivita Construtora possui uma unidade promocional no Inside Jardim da Penha Crédito: Mivita Construtora/Divulgação

Para quem está à procura de imóveis para comprar, vale conferir as diversas ofertas de construtoras do Espírito Santo, que estão disponíveis até o final do mês de agosto. Neste período de isolamento social, as empresas mantêm contato com os clientes à distância de forma segura. E, para evitar contratempos e arrependimentos, é fundamental apostar em uma organização financeira e observar os prós e contras da localização do empreendimento.

Sandro Carlesso, presidente da Associação Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-ES), acredita que, apesar da pandemia, os consumidores ainda contam com as mesmas vantagens oferecidas pelos bancos antes da crise, com juros baixos em patamar histórico e melhor oferta de condições de crédito para financiamento.

"Além destas vantagens, agora o comprador conta com redução da burocracia, por meio do processo totalmente digital" Sandro Carlesso - Presidente da Ademi-ES

O especialista vê com otimismo o cenário de vendas deste mês. "Aos poucos, os capixabas estão retomando o consumo e a aquisição do imóvel continua entre as prioridades para muitas pessoas. Os preços dos imóveis estão estagnados, com perspectiva de aumento após a pandemia. Então este é um bom momento para concretizar a compra, aproveitando as vantagens financeira", acrescenta Sandro Carlesso.

Com a mudança de hábitos e das necessidades das famílias, o jeito de olhar a residência, demanda mais privacidade e liberdade e conforto. A nossa casa passou a ter mais valor uma vez que passamos a ficar 24 horas nela. Por isso, o setor da construção civil vem sofrendo menos com a pandemia e podemos afirmar que o mês de julho, por exemplo, foi um bom período para empresa, explica Danielli Simões, diretora comercial da Soma Urbanismo.

Sala do Villa do Mestre Residencial Clube, em Jardim Limoeiro, na Serra Crédito: De Martin Construtora/Divulgação

Condições especiais

No bairro Jardim Camburi, em Vitória, a unidade de R$ 1.500.753,94, no Mirador Camburi, da Morar Construtora, passa a custar R$ 1.299.000. No bairro Jardim da Penha, a Mivita Construtora possui uma unidade promocional no Inside Jardim da Penha. Com o montante de R$ 560 mil, o apartamento sai por R$ 499 mil, se o pagamento for feito à vista.

A Morar Construtora apresenta ainda prestações de imóveis mais baratas do que o aluguel de empreendimentos com a mesma. Na Serra, por exemplo, a construtora possui o Vista Jardim, em Jardim Limoeiro. Com o custo total de R$ 147.500, as parcelas do apartamento saem por R$ 499. No mesmo município, as unidades do Vista do Balneário, em Balneário Carapebus, saem a partir de R$ 128 mil. Para as pessoas que se enquadram na faixa 1,5 do Programa Minha Casa Minha Vida, a empresa oferece desconto de R$ 10 mil.

Na Colina de Laranjeiras, a Morar oferece 30% de desconto em unidade do Veredas Buritis. Com o custo anterior de R$ 331.430, o apartamento sai por R$ 232 mil.

Área de lazer com piscina do Mirador Camburi Crédito: Morar Construtora/Divulgação

A Soma Urbanismo possibilita a aquisição de lotes no Residencial Reserva Jardim, no município de São Mateus, em até 48 parcelas sem juros e sem correção, ou em até 120 parcelas. Também é possível parcelar o valor da entrada em até três vezes no boleto. Os lotes saem a partir de R$ 102 mil. Em Colatina, a mesma construtora apresenta ainda o Residencial Vista do Sol, com lotes a partir de R$ 80 mil, que podem ser parcelados em até 36 vezes sem juros e correção, ou em até 120 parcelas, além de dividir a entrada em até três vezes no boleto.

A De Martin Construtora oferece desconto de até R$ 5,3 mil e facilidades de pagamento no Villa do Mestre Residencial Clube, localizado em Jardim Limoeiro, na Serra. A entrada pode ser parcelada em até 60 vezes. Há a possibilidade de financiamento pelo programa Minha Casa Minha Vida. As unidades de dois quartos sem suíte e com suíte custam a partir de R$ 150.350 e R$ 164.571,41, respectivamente.