Depois do iPhone 12, não há mais como ignorar o 5G

iPhone 12 Crédito: Apple/ Divulgação

Apesar do ano caótico de 2020, parece que o setor de tecnologia aposta ainda mais em seu potencial desde garantido que cada um possa fazer sua dancinha no TikTok ou faça videoconferências com gente ao redor do mundo.

O mundo continua girando e, apesar dos atrasos, o iPhone 12 chega com todo seu esplendor e majestade de um produto que não só exala tecnologia como (quer queira os anti-maçãs, quer não) molda as tendências de mercado.

Obviamente a Apple NÃO é a primeira empresa (nem segunda, nem terceira...) do ramo de tecnologia que abraça a tecnologia 5G, mas sabe-se que quando a Apple o faz... é diferente. Não que seja melhor ou pior, mas agora parece que é pra valer.

A banda larga do 5G vai definir muita coisa

Se estivéssemos agora em Seul, capital da incrível Coréia do Sul, provavelmente estaríamos muito mais animados. Imagina? 5G correndo pelas veias! Jogar on-line no metrô? Sim! Assistir filmes inteiros enquanto relaxa num parque? Claro! E no topo disso um lançamento de um iPhone que pode usar disso tudo no máximo?

Eu sei que não somos todos iguais sob o sol. O governo brasileiro sequer menciona a questão do 5G e (infelizmente) se alinha cegamente aos americanos que, pasmem, não tem o domínio da mesma. Mas uma coisa boa tiraremos disso aí: será que as operadoras brasileiras vão parar de empurrar esse 4G bombadão com nome de 5G?

Eu sei que estou misturando várias questões por aqui, e tem algumas que eu nem pretendo tocar, como a de gente por aí colocando fogo em torres de transmissão de dados por causa de Fake News.

Mas o ponto que eu trago agora é: será que vamos pagar muito, mas muito, mas muito muito caro mesmo (viram o tanto de muito, né?) em um iPhone super tecnológico que agora tem o tão sonhado 5G, que me deixará ali coladinho com meus queridos da terra do K-Pop mas... que não será usado em sua plenitude por motivos de: só tem 4G aqui.

iPhone 5G: a Ferrari para passear em primeira marcha

O CEO da Apple, Tim Cook, em discurso na Califórnia: nova era para o Iphone Crédito: Reprodução / Apple

O que será de nós que depois de dividir o tão sonhado iPhone 12 em longas prestações, gastando uma grana boa sabendo que há tecnologia e capacidade quase que sem limites... mas não usar isso tudo em sua plenitude?

Sabe o que parece? Você mora numa vila do interior onde só tem ruas de paralelepípedo, a gasolina é cara, o limite de velocidade em todas as vias é de 40km/h, você nem precisa fazer nada de carro por lá e... compra uma linda Ferrari.

Com certeza vai ficar feliz e vai fazer sucesso nas redes sociais (garanto!) mas olha... enquanto o governo não asfaltar algumas ruas, garantir a segurança, baixar impostos e as empresas entregarem uma gasolina de qualidade – a coisa não vai muito pra frente.

O fator Apple

A Apple ultrapassou a marca de US$ 1,88 trilhão em valor de mercado Crédito: Reuters/Folhapress

Tudo indica que o lugar que você mora pode ditar o que você usará ou não do 5G. Enquanto tem gente em países desenvolvidos com a tecnologia bombando, talvez aqui as coisas demorem um pouco.

Mas uma coisa pode estar em favor do 5G pelo mundo: o fator Apple.

As engrenagens da indústria provavelmente começarão a se mover mais rápido do que antes. A Apple tem esse poder diferente das demais Samsung, Sony, LG, Xiaomi e Nokia – pelo menos no mercado ocidental.

Vai dizer que agora com o rebuliço do lançamento do novo iPhone – feio ou não, potente ou não, caro ou não – todo mundo estará mais aberto a vinda dessa tecnologia. Posso dizer com toda certeza que, como gamer e entusiasta de tecnologia, mal posso esperar para jogar online com amigos nos intervalos de aula com todo o poder do 5G.

O que fica no ar... quanto tempo isso vai demorar? Será que até pagar o último boleto de um smartphone de 1100 dólares sem fones e sem carregador de bateria teremos 5G de verdade?