Quadrada numa passagem pela Bahia

Quadrado em Trancoso Crédito: Shutterstock

Trancoso, Bahia.

Gosto eu tenho mesmo é por fazer uso da ignorância. De saber um pouco de tudo sobre nada. Atrelada que sou à desimportância das coisas, quero não saber aonde ei de chegar – coisa mais sem razão! Preciso chegar de surpresa para ter certeza cabal da invenção do caminho. Sinto apego por todo arrepio possível. E inventei sozinha de ser a menina que faz não questão de aprovação. Viajo, nem sempre de avião.

Outro dia visitei sem querer o encontro do rio com o mar e experimentei por anseio a força do verbo desembocar, atravessando meu corpo sem jeito. Impressionável a estreiteza do rio pequenino vazando com decisão de gigante pra dentro do mar, que justo no ponto de encontro ficava manso, que é modo seu de respeitar a natureza, mãe que faz tudo que é dela mesma se encontrar. E isso é verdade... O que nos une ainda mais são nossos banhos de mar.

Pássaros à toa, na farra de mergulhar por dentro da onda brava de espuma branca, depois vir à tona ofegantes, se abraçar por entre risos salgados. (E toda galáxia se resume no olhar). Tem hora que a vida escancara!

Naquela outra manhã, o silêncio da chuva se fazia grosso. Dobrados por entre puídos lençóis de pousada, dormíamos com nobreza de galho. Choveu no meu pé. Cheguei para o lado. (Que chova!) Voltei a sonhar com areais dourados. Choveu na minha cabeça. Acordei pra porta de entrada que já bufava em marolas de tão lotada. A água caía fazendo bolhas nas poças, sapos e rãs passeavam de canoa, um pé de havaiana rosa passou boiando, foi embora... No céu um buraco azulzinho semeava esperança em raios. (Ó, parou!) “Sabia, te disse”.

E eu que não queria saber de nada... A tarde comprida de espreguiçava toda amostrada. A praça cheia de poças e moças num indo e vindo que nunca se viu, pisando com cuidado pé ante pé pra não molhar a saia. Era dia de festa e a hora era quase.

De repente, a tarde começou a correr atrás de mim como o cachorro faz com gato. É que tenho pincéis mágicos para pintar cara de festa – em razão dessa, a cunhada e a comadre chegaram na minha janela – bem pintei a cara delas. Depois fiquei encurralada ouvindo o latido do atraso. Perdi a visão da moça bonita que se casava. Fiquei sem retrato.

Quando foi minha vez de chegar na praça, arregalei os olhos e a alma – mais parecia uma caravana de artistas toda aquela gente enfeitada – trapezistas, bailarinos e mágicos, era tanta boniteza vindo junto do fundo da praça (salpicada de poças d’água) que me lembrei do rio vazando pra a grande festa.

Assim, de mãos dadas, apertamos o passo e nos misturamos à massa.

Descaminho alcandorado... Festança de ama em asas de borboletas ciganas – engenharia da alegria. Me perdi à beça, dancei na areia, livre das horas, em plena comunhão com a madrugada e suas graças, iluminada pelo escuro que suas estrelas bem amostrava.