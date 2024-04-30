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Assédio aos sete anos

Susana Vieira conta ter sofrido investida sexual de vizinho quando era criança

Em sua biografia recém-lançada "Susana Vieira: Senhora do Meu Destino", a atriz conta ter sofrido assédio sexual na infância.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Abril de 2024 às 12:43

Em sua biografia recém-lançada "Susana Vieira: Senhora do Meu Destino", a atriz conta ter sofrido uma investida sexual de um vizinho quando era criança, aos sete anos de idade.
Segundo o relato, ela costumava passear pelo bairro onde morava, em Buenos Aires. Numa ocasião, foi atraída pelo cheiro de linguiça que vinha de um jardim.
Susana Vieira dá entrevista ao Fantástico prestes a completar 80 anos
Susana Vieira conta ter sofrido investida sexual de vizinho quando era criança Crédito: Reprodução/TV Globo
"Fui atrás do aroma e vi que um homem mais velho estava cozinhando naquele mato. Ele perguntou se eu queria um pedaço da linguiça e eu, muito gulosa, aceitei. Ele me chamou para sentar-se ao seu lado e, nesse instante, levou minha mão até o sexo dele", escreveu a atriz no livro.
"Quando ele fez isso, senti que aquilo não era normal", relatou.
Ela disse ter sentido que o comportamento do homem não era normal e contou ter saído correndo. "Toda essa história que vivi não me deixou traumatizada. Mas, hoje, quando se fala de abuso sexual de crianças, levo um susto. O ser humano e as instituições já deveriam ter evoluído. Quem comete esse crime hediondo merece até ser conenado à morte", escreve.
Aos 81 anos, a atriz conta na biografia a sua trajetória, da infância ao estrelato. Há depoimentos de artistas e amigos, como Miguel Falabella, Tony Ramos e Arlete Salles.

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