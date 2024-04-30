Em sua biografia recém-lançada "Susana Vieira: Senhora do Meu Destino", a atriz conta ter sofrido uma investida sexual de um vizinho quando era criança, aos sete anos de idade.

Segundo o relato, ela costumava passear pelo bairro onde morava, em Buenos Aires. Numa ocasião, foi atraída pelo cheiro de linguiça que vinha de um jardim.

Susana Vieira conta ter sofrido investida sexual de vizinho quando era criança Crédito: Reprodução/TV Globo

"Fui atrás do aroma e vi que um homem mais velho estava cozinhando naquele mato. Ele perguntou se eu queria um pedaço da linguiça e eu, muito gulosa, aceitei. Ele me chamou para sentar-se ao seu lado e, nesse instante, levou minha mão até o sexo dele", escreveu a atriz no livro.

"Quando ele fez isso, senti que aquilo não era normal", relatou.

Ela disse ter sentido que o comportamento do homem não era normal e contou ter saído correndo. "Toda essa história que vivi não me deixou traumatizada. Mas, hoje, quando se fala de abuso sexual de crianças, levo um susto. O ser humano e as instituições já deveriam ter evoluído. Quem comete esse crime hediondo merece até ser conenado à morte", escreve.