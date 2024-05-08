Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • 'Programas que falam mal de mim vieram, que bom', diz Susana Vieira ao lançar autobiografia
Famosos

'Programas que falam mal de mim vieram, que bom', diz Susana Vieira ao lançar autobiografia

Atriz recebeu colegas de emissora, amigos e famosos em noite de autógrafos do livro 'Senhora do Meu Destino'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Maio de 2024 às 08:40

Retrato da atriz Susana Vieira
Retrato da atriz Susana Vieira Crédito: Bruno Santos/Folhapress
Susana Vieira lançou sua autobiografia na noite desta terça-feira (7) em uma livraria no Leblon, zona sul do Rio. Assim que chegou, a atriz sentiu falta dos colegas de profissão, mas não perdeu tempo ao ver várias equipes de TV: "Todos os programas que falam mal de mim à tarde vieram... Que bom", disse com bom humor.
Susana também torceu um pouco o nariz por não ver os colegas de profissão na fila dos autógrafos no início. Só Mateus Solano ficou mais de duas horas na espera. Arlete Salles, Maitê Proença, Carolina Dieckmann, Amora Mautner, Rayssa Bratillieri, Leona Cavalli e Maria Ribeiro deram uma passada rápida no local.
Ex-vizinha de Susana Viera em um condomínio na zona oeste do Rio, Maria Ribeiro disse que a veterana é uma inspiração em sua vida. "Ela sempre teve coragem. Nunca se encolheu ou se adequou para caber em lugar que já existia previamente. Susana é do tamanho dela", elogia.
"Susana é uma amiga muito querida. Uma mulher que admiro demais pela alegria", observou Mateus. "Não podia faltar a essa celebração de vida. Ela merece. Uma amiga de muitos anos. Somos muito parecidas e fogueteiras", reconheceu Arlete Salles.
O livro da atriz faz referência a uma de suas personagens mais marcantes na TV. "Senhora do Meu Destino" foi escrito por Susana em parceria com o especialista em teledramaturgia Mauro Alencar e publicado pela Globo Livros.

Veja Também

Hilary Duff dá à luz seu quarto bebê, em parto domiciliar na banheira

Taylor Swift atrai mais americanos para a Europa do que as Olimpíadas de Paris

Fãs de Madonna deixaram menos lixo na praia do que público do Réveillon

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Susana Vieira
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados