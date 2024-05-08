'Programas que falam mal de mim vieram, que bom', diz Susana Vieira ao lançar autobiografia

Retrato da atriz Susana Vieira Crédito: Bruno Santos/Folhapress

Susana Vieira lançou sua autobiografia na noite desta terça-feira (7) em uma livraria no Leblon, zona sul do Rio. Assim que chegou, a atriz sentiu falta dos colegas de profissão, mas não perdeu tempo ao ver várias equipes de TV: "Todos os programas que falam mal de mim à tarde vieram... Que bom", disse com bom humor.

Susana também torceu um pouco o nariz por não ver os colegas de profissão na fila dos autógrafos no início. Só Mateus Solano ficou mais de duas horas na espera. Arlete Salles, Maitê Proença, Carolina Dieckmann, Amora Mautner, Rayssa Bratillieri, Leona Cavalli e Maria Ribeiro deram uma passada rápida no local.

Ex-vizinha de Susana Viera em um condomínio na zona oeste do Rio, Maria Ribeiro disse que a veterana é uma inspiração em sua vida. "Ela sempre teve coragem. Nunca se encolheu ou se adequou para caber em lugar que já existia previamente. Susana é do tamanho dela", elogia.

"Susana é uma amiga muito querida. Uma mulher que admiro demais pela alegria", observou Mateus. "Não podia faltar a essa celebração de vida. Ela merece. Uma amiga de muitos anos. Somos muito parecidas e fogueteiras", reconheceu Arlete Salles.