Pe. Fábio de Melo se desculpa após postar vídeo gordofóbico

Padre Fábio de Melo se desculpou após postar vídeo considerado gordofóbico Crédito: Kleber Alepereira

Pe. Fábio de Melo utilizou suas redes sociais na manhã desta sexta-feira, 14, para se desculpar. Na quinta-feira, 13, o sacerdote havia postado um vídeo ao som de gargalhadas onde uma pessoa gorda caía sobre a outra em uma praia. Após o jornalista e influencer Jorge Bentes gravar um vídeo explicando como a "piada" que o Pe. foi ruim, o sacerdote se desculpou nesta manhã.

O jornalista realiza um trabalho de conscientização sobre os perigos da obesidade. Após ter perdido 80kg, Jorge incentiva e ajuda pessoas que passam pelo mesmo problema.

"Eu achei desnecessário essa postagem de hoje e eu espero que você retrate, peça desculpa, tire do ar e eu vou explicar o porquê que é desnecessário. Padre, com todo respeito do mundo, deixa eu lhe falar uma coisa: obesidade é uma doença pandêmica que mata milhares de pessoas em todo mundo. Rir da pessoa que sofre com essa doença não tem graça. Imagina alguém rir de alguém com diabetes, rir de alguém com câncer. É a mesma coisa. São doenças e eu luto há 10 anos contra essa doença todos os dias da minha vida", começou a explicação de Jorge no vídeo.

"Por isso que eu tenho propriedade para falar e não só por isso porque eu não tenho a mesma quantidade de seguidores que o Senhor tem, mas eu tenho uma comunidade que eu respeito, que eu luto muito, que eu brigo, que eu levo a informação. E essa comunidade que manda para mim mensagens como essa que eu tô (sic) colocando aqui pro senhor ler. E essa pessoa que mandou essa mensagem, Padre, ela é uma fiel sua, ela é católica, e ela se sentiu ofendida dessa forma como o senhor tá (sic) lendo depois de ter visto o vídeo que o senhor postou hoje".

"A obesidade é um problema de saúde pública que não se deve rir, não deve se fazer piada, não deve se fazer chacota. A gente está cansado disso. A gente está cansado de viver na margem da vida, do sistema público de saúde, que muitas vezes não respeita essas pessoas que precisam de tratamento e, quando vão buscar, descobrem que já é tarde demais, elas morrem, padre. Eu espero que o senhor pratique o amor ao próximo", ainda disse Jorge.