Luan Pereira passa mal após show e é levado de ambulância ao hospital

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 12:26
Luan Pereira, 22, precisou deixar um show às pressas e foi levado de ambulância ao hospital após passar mal na madrugada deste sábado (17). O cantor havia acabado de encerrar sua apresentação no Verão Show, festival realizado em São Sebastião, no litoral de São Paulo, quando começou a se queixar de fortes dores no peito e tontura.
Por meio das redes sociais, a equipe de Luan informou que o cantor apresentou problemas cardíacos após o show. "Luan foi levado às pressas para o hospital por motivo de arritmia cardíaca, pressão alta e taquicardia. Vai ficar tudo bem, em nome de Jesus", afirmou a equipe em um vídeo no qual o artista aparece sendo socorrido em uma maca.
Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o estado de saúde do cantor nem a unidade hospitalar para a qual ele foi encaminhado.
Em outubro do ano passado, Luan enfrentou uma forte crise renal. Na ocasião, ele recebeu o diagnóstico com pedras nos rins, pequenos cristais que se formam nos rins ou nas vias urinárias. Na época, o cantor relatou ter sentido a maior dor de sua vida. "Vira de lado, de costas, de frente, de qualquer jeito, até do avesso e não tem nada que faça essa dor parar. Já tomei remédio, Tramal, morfina, mas essa dor descarada volta", afirmou.
