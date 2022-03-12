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É o amor

Kim Kardashian oficializa namoro com Pete Davidson

Eles já eram vistos juntos e em clima de romance desde novembro de 2021. Porém, foi só na noite desta sexta-feira (11) que a empresária oficializou o romance em suas redes sociais, publicando uma série de fotos em que aparece ao lado do namorado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Março de 2022 às 10:55

Kim Kardashian revelou que não queria usar seu look icônico da cerimônia do Met Gala 2021
Kim Kardashian revelou publicou uma série de fotos em que aparece ao lado do namorado em seu perfil no Instagram. Crédito: Reprodução/Instagram/@kimkardashian
Kim Kardashian, 41, e Pete Davidson, 28, já eram vistos juntos e em clima de romance desde novembro de 2021. Porém, foi só na noite desta sexta-feira (11) que a empresária oficializou o romance em suas redes sociais, publicando uma série de fotos em que aparece ao lado do namorado em seu perfil no Instagram.
"Vamos pagar o carro de quem?", diz ela na legenda da publicação, se referindo a uma fala de Ben Affleck no filme Atração Perigosa, e cuja cena também foi publicada por Kim. "Eu amei isso", disse Khloé Kardashian, irmã de Kim, nos comentários.
O comediante já havia comentado sobre o namoro com Kim em uma entrevista, e em 2022 o casal teria viajado junto para as Bahamas. Depois da viagem, o casal saiu junto diversas vezes e foram flagrados de mãos dadas.
Quem não aprovou a relação foi Kanye West, ex-marido de Kim, que fez uma série de ataques diretos e indiretos a Pete Davidson. No mais recente, ele lançou um clipe para a música "Easy" em que Pete aparece apanhando de um macaco em uma animação.
West canta o trecho da música: "Deus me salvou daquele acidente. Só para que eu possa bater na bunda de Pete Davidson", enquanto o macaco ensanguentado bate no comediante borrado usando um moletom com capuz escrito "Skete", o apelido que o rapper deu para ele.
Segundo o Page Six, Davidson e Kardashian não responderam às ameaças audiovisuais do rapper, que não aceita o fim do casamento com a socialite e tem perseguido o comediante. Em meio aos ataques, Davidson deletou sua conta no Instagram.

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