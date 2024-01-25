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João Gomes revela motivo para parto de emergência do filho

Filho do cantor com Ary Mirelle nasceu no dia 16
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 25 de Janeiro de 2024 às 08:09

João Gomes compartilha fotos do nascimento de Jorge
João Gomes compartilha fotos do nascimento de Jorge Crédito: Reprodução/Instagram @joaogomescantor
João Gomes usou os stories de seu Instagram para compartilhar a sua experiência como pai de primeira viagem. O cantor é pai de Jorge, que nasceu no último dia 16, fruto de seu namoro com a influenciadora Ary Mirelle.
O bebê nasceu prematuro de 36 semanas, por meio de uma cesárea, e o artista explicou o motivo nos vídeos compartilhados. De acordo com Gomes, no dia do parto, Ary iria retirar uma cerclagem, feita para prevenir um parto prematuro, mas os médicos descobriram que a criança estava em sofrimento fetal.
"Se hoje eu conheço Jorge, pedi muito a Deus. Antes de ir para o hospital, a gente ficou sabendo que o Jorge não estava se mexendo. Fiquei: 'Meu Deus, será que não vou conhecer esse carinha? Passei tanto tempo esperando'", revelou João Gomes.
Ary Mirelle também tem dividido com os seus seguidores a sua rotina com o pequeno. A influenciadora compartilhou nos seu Instagram uma foto emocionada, chorando com a homenagem feita pelo cantor.
Mostrando sua nova rotina, Ary também compartilha dicas de maternidade para as seguidoras. "O Jorge tem tomado leite na colher, porque as vezes meu leite empedra", revelou.

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