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Fãs processam Madonna por atrasar show e atrapalhar quem precisava acordar cedo

Eles dizem que atraso de duas horas comprometeu capacidade de cumprir responsabilidades familiares no dia seguinte
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Janeiro de 2024 às 11:26

A cantora Madonna para o MET Gala 2018
A cantora Madonna para o MET Gala 2018 Crédito: Reuters/Folhapress
Dois fãs de Madonna decidiram processar a cantora alegando que ela atrasou em duas horas o início de um show da Celebration Tour, série de apresentações que comemora os seus 40 anos de carreira.
Eles dizem que o atraso gerou transtornos, uma vez que precisavam acordar cedo no dia seguinte.
De acordo com o jornal The Guardian, o show aconteceu em dezembro do ano passado, em Nova York, e começaria às 20h30.
No entanto, a rainha do pop subiu ao palco depois das 22h30. Os fãs saíram da apresentação por volta de uma da manhã, horário em que encontraram pouca oferta de transporte público e aumento nos valores cobrados por taxistas e motoristas de aplicativo.
Na ação, eles argumentam que o atraso comprometeu sua capacidade de cumprir responsabilidades familiares no dia seguinte.
Por esse motivo, decidiram processar a cantora, a arena onde o concerto foi realizado e a Live Nation, organizadora do evento, por práticas comerciais enganosas e quebra de contrato.
Madonna é conhecida por atrasar o começo de suas apresentações. Em 2019 e 2020, ela já havia sido processada por subir tarde ao palco.

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