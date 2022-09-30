Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

David Beckham discute com o filho sobre polêmicas entre a nora e Victoria

O ex-jogador perdeu a paciência com o primogênito em defesa da esposa
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 30 de Setembro de 2022 às 14:27

Brooklyn Beckham gastou R$ 519 mil em vídeo de receita
Brooklyn Beckham é o primogênito de Victoria e David Crédito: Reprodução/Instagram/@brooklynbeckham
O clima está tenso na família Beckham desde o casamento do primogênito Brooklyn com a atriz Nicola Peltz, em abril deste ano. Segundo o DailyMail, a nora de David não se dá bem com a sogra, o que está refletindo na relação familiar. A situação iniciou após uma declaração da atriz à revista Grazia, apontando que Victoria Beckham tentou ofuscá-la durante seu casamento. Ao DailyMail, uma fonte próxima declarou que David Beckham ficou chateado com os comentários da nora e do filho, pois entendeu que estavam "lavando roupa suja da família em público".
Recentemente, David Beckham perdeu a paciência com a situação e se impôs com o filho. A fonte declara que o ex-jogador foi direto, dizendo: "nós não fazemos isso em nossa família. (...) O que acontece a seguir, depende de você, mas terminamos com o drama."
Além dos pais, os irmãos de Brooklyn também estariam chateados com o comportamento do rapaz. "O que está sendo dito é que Brooklyn esqueceu que ele é um Beckham", completou a fonte.

Veja Também

Valentine's Day: De David Beckham a Lulu Santos, veja declarações de famosos

Filho de David e Victoria Beckham gasta R$ 519 mil em vídeo de receita

Deolane briga com Ruivinha e a chama de 'hiena carniceira' em A Fazenda

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados