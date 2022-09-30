David Beckham discute com o filho sobre polêmicas entre a nora e Victoria

O clima está tenso na família Beckham desde o casamento do primogênito Brooklyn com a atriz Nicola Peltz, em abril deste ano. Segundo o DailyMail, a nora de David não se dá bem com a sogra, o que está refletindo na relação familiar. A situação iniciou após uma declaração da atriz à revista Grazia, apontando que Victoria Beckham tentou ofuscá-la durante seu casamento. Ao DailyMail, uma fonte próxima declarou que David Beckham ficou chateado com os comentários da nora e do filho, pois entendeu que estavam "lavando roupa suja da família em público".