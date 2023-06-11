Carvalho homenageia Rita Lee às vésperas do Dia dos Namorados: "Meu amor será infinito"

Às vésperas do Dia dos Namorados, celebrado no Brasil em 12 de junho, Roberto de Carvalho, viúvo de Rita Lee, usou as redes sociais para fazer uma homenagem à cantora. A eterna rainha do rock, que foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2021 e vinha fazendo tratamentos contra a doença, morreu no dia 8 de maio, aos 75 anos.

Roberto de Carvalho fez homenagem a Rita Lee na véspera do Dia dos Namorados Crédito: Bruno Poletti (F)/Folhapress

"Minha namorada, meu amor por você sempre será maior do que todos os universos, será infinito, será sagrado, eu prometo", escreveu o músico em uma publicação no Instagran, na noite do último sábado, 10.

O post recebeu vários comentários carinhosos de fãs e amigos famosos do casal. "Amém, amém, amém! Querido Roberto, desejo todo amor infinito e sobrenatural, Daquele que tem o poder de curar todas dores e, nos preencher profundamente e, que é derramado em nós por Ele, Deus Pai, Deus filho e Deus Espirito Santo, para você e os meninos!, escreveu Baby do Brasil.

E continuou: "Toda a força e todo consolo divino pra vocês e para eles! E receba também o carinho, o amor e o abraço fraterno e amigo de todos nós que te admiramos e te agradecemos pelo cuidado, zêlo e pelo seu amor e fidelidade à nossa amada Rita! Nós te amamos, irmão querido. Você é um referencial, uma lição de vida, um grande guerreiro e guardião! Obrigada! Muito obrigada!".